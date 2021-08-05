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Казахстанские легкоатлетки не прошли квалификацию в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио
5 Августа 2021 08:51
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялась квалификация легкоатлеток в соревнованиях по прыжкам в высоту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В финал по итогам состязаний в двух подгруппах выходили спортсменки, показавшие результат 1.95, либо 12 сильнейших.
Казахстанки Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова, выступавшие в разных группах, с результатом 1.86 разделили 28-е итоговое место и не смогли пробиться в финальную часть соревнования.
Финалы в этой дисциплине пройдут 7 августа, начало в 16:35.
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