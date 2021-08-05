Казахстанские легкоатлетки не прошли квалификацию в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх-2020 в Токио состоялась квалификация легкоатлеток в соревнованиях по прыжкам в высоту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финал по итогам состязаний в двух подгруппах выходили спортсменки, показавшие результат 1.95, либо 12 сильнейших.

Казахстанки Надежда Дубовицкая и Кристина Овчинникова, выступавшие в разных группах, с результатом 1.86 разделили 28-е итоговое место и не смогли пробиться в финальную часть соревнования.

Финалы в этой дисциплине пройдут 7 августа, начало в 16:35.