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Казахстанские конькобежцы выступили на этапе Кубка мира в Нидерландах

21 Ноября 2022, 15:00
Казахстанские конькобежцы выступили на этапе Кубка мира в Нидерландах
21 Ноября 2022, 15:00

Казахстанские конькобежцы выступили на этапе Кубка мира в Нидерландах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Херенвен (Нидерланды) с 18 по 20 ноября проходил второй этап Кубка мира по конькобежному спорту. Участие приняли 229 спортсменов из 28 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Команда Республики Казахстан выступила в следующем составе: Надежда Морозова на дистанциях, Алина Дауранова, Екатерина Айдова, Дмитрий Морозов, Артур Галиев, Демьян Гаврилов, Виталий Щеголев, Сагатов Бакдаулет.

Надежда Морозова стала четвертой в группе А. Казахстанка показала результат 1:54:86 на дистанции 1500 метров и остановилась в шаге от медали.

Дмитрий Морозов стал первым в забеге на 1500 метров в дивизионе B. Казахстанец показал лучший результат (1:45.95) и получил путевку в группу сильнейших. На следующем этапе Кубка мира Морозов выступит в дивизионе А.

Алина Дауранова стала второй в забеге на 500 метров среди женщин в дивизионе B. Она показала время 38.75 и обновила личный рекорд. Этот результат также позволил спортсменке отобраться в группу А на следующем ЭКМ.

Фото: olympic.kz


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