Председатель Сената Маулен Ашимбаев поднял проблему использования казахстанской продукции в госзакупках. По его словам большое количество компаний поставляют импортные товары под видом отечественных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Маулен Ашимбаев отметил, что рассматриваемый Сенатом законопроект «О государственных закупках» должен способствовать увеличению доли отечественного содержания.

Ранее Глава государства поставил задачу довести долю внутренней казахстанской ценности в госзакупках до 60%. Сейчас, по имеющейся статистике, 50% уже обеспечивается казахстанским содержанием.

— Но в то же время мы встречаемся с предпринимателями, и они поднимают такой вопрос, что, не будем говорить большинство, некоторые из этих поставщиков якобы поставляют казахстанскую продукцию. Они манипулируют, поставляют продукцию других стран, туда ставят какой-то, видимо, свой логотип, что сделано в Казахстане, и тем самым участвуют в тендерах и имеют возможность выигрывать за счет демпинга, за счет низкой цены, — заявил Маулен Ашимбаев на заседании Сената.

Он добавил, что в некоторых странах есть большие объемы производства, соответственно, себестоимость ниже. Импортеры это используют и участвуют в госзакупках. Поэтому, если закон будет принят, госорганы выстроят соответствующую работу по поддержке реальных казахстанских производителей, которые производят собственную продукцию, обеспечивают рабочие места, платят налоги и так далее.

— Здесь также нужна система мониторинга, общественного мониторинга. Надо выявлять такого рода недобросовестные компании, пресекать их деятельность, привлекать к ответственности, — сказал сенатор.

Напомним, что в Сенате рассматривается законопроект «О государственных закупках».

По словам депутата Сената Алибека Наутиева, закон «О государственных закупках» направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, исключение чрезмерной регламентации, дальнейшую автоматизацию и упрощение процедур закупок, создание единой платформы по закупкам.

Ранее сообщалось, что 80% коррупционных правонарушений в Казахстане происходят в сфере госзакупок.