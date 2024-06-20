80% коррупционных правонарушений в Казахстане происходят в сфере госзакупок

Сфере государственных закупок Казахстана нужна система мониторинга и контроля, которая работала бы превентивно, что значительно уменьшит количество коррупционных правонарушений, об этом в ходе заседания Сената заявил председатель верхней палаты Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, подавляющее количество коррупционных правонарушений связаны именно с государственными закупками.

— Мы видим, в рамках анализа статистических данных, что 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками. В этой связи для того, чтобы уменьшать такого рода правонарушения, нужна система мониторинга, система контроля, которая работала бы не постфактум, а превентивно. И очень надеемся, что данный закон, если он будет поддержан депутатами, будет способствовать созданию такой системы, — заявил Маулен Ашимбаев.

Напомним, что Сенат рассматривает законопроект «О государственных закупках», а также сопутствующие поправки в другие законы. По словам депутата Сената Алибека Наутиева, законопроект направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, исключение чрезмерной регламентации, дальнейшую автоматизацию и упрощение процедур закупок, создание единой платформы по закупкам.