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    12:41, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    80% коррупционных правонарушений в Казахстане происходят в сфере госзакупок

    госзакупки
    Фото: freepik.com

    Сфере государственных закупок Казахстана нужна система мониторинга и контроля, которая работала бы превентивно, что значительно уменьшит количество коррупционных правонарушений, об этом в ходе заседания Сената заявил председатель верхней палаты Парламента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, подавляющее количество коррупционных правонарушений связаны именно с государственными закупками.

    — Мы видим, в рамках анализа статистических данных, что 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками. В этой связи для того, чтобы уменьшать такого рода правонарушения, нужна система мониторинга, система контроля, которая работала бы не постфактум, а превентивно. И очень надеемся, что данный закон, если он будет поддержан депутатами, будет способствовать созданию такой системы, — заявил Маулен Ашимбаев.

    Напомним, что Сенат рассматривает законопроект «О государственных закупках», а также сопутствующие поправки в другие законы. По словам депутата Сената Алибека Наутиева, законопроект направлен на повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг, исключение чрезмерной регламентации, дальнейшую автоматизацию и упрощение процедур закупок, создание единой платформы по закупкам.

    Теги:
    Сенат Парламента Госзакупки Маулен Ашимбаев Борьба с коррупцией
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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