Казахстанские компании получили преимущество в конкурсах закупок коммунальных предприятий

Отечественные производители получили преимущество в закупках компаний естественных монополий в виде условного уменьшения цены на 10%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ожидается, что поправки призваны стимулировать отечественных производителей материалов, оборудования и иной продукции участвовать в конкурсах коммунальных предприятий.

— Учитывая, что в Казахстане проводится полномасштабная работа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, появляется стабильный долгосрочный спрос на соответствующие товары. Это открывает новые перспективы для отечественного бизнеса, — говорится в сообщении Комитета по регулированию естественных монополий.

В комитете отмечают, что большая часть субъектов естественных монополий, являющихся коммунальными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора, осуществляют закупки в рамках законодательства о государственных закупках и правил фонда «Самрук-Қазына».

Введенные поправки в законодательные акты в сфере естественных монополий регламентирует порядок закупок частных субъектов естественных монополий. В 2023 году они закупили товары на общую сумму более 93 млрд тенге. Из них у отечественных производителей на сумму более 26 млрд тенге, у импортных производителей на сумму более 66 млрд тенге.

Ранее Министерством энергетики внесены изменения в правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана.



