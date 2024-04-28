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    12:47, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские компании получили преимущество в конкурсах закупок коммунальных предприятий

    документы
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Отечественные производители получили преимущество в закупках компаний естественных монополий в виде условного уменьшения цены на 10%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ожидается, что поправки призваны стимулировать отечественных производителей материалов, оборудования и иной продукции участвовать в конкурсах коммунальных предприятий. 

    — Учитывая, что в  Казахстане проводится полномасштабная работа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, появляется стабильный долгосрочный спрос на соответствующие товары. Это открывает новые перспективы для отечественного бизнеса, — говорится в сообщении Комитета по регулированию естественных монополий.

    В комитете отмечают, что большая часть субъектов естественных монополий, являющихся коммунальными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора, осуществляют закупки в рамках законодательства о государственных закупках и правил фонда «Самрук-Қазына».

    Введенные поправки в законодательные акты в сфере естественных монополий регламентирует порядок закупок частных субъектов естественных монополий. В 2023 году они закупили товары на общую сумму более 93 млрд тенге. Из них у отечественных производителей на сумму более 26 млрд тенге, у импортных производителей на сумму более 66 млрд тенге.

    Ранее Министерством энергетики внесены изменения в правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана.

    Теги:
    Бизнес ЖКХ Экономика Естественные монополии
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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