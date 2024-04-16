11:53, 16 Апрель 2024 | GMT +6
Внесены изменения в правила закупок недропользователей
Министерством энергетики внесены изменения в Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэнерго РК.
Данные изменения включают:
- введение обязательного Реестра отечественных товаропроизводителей, учитываемый недропользователями при закупе товаров;
- при наличии в Реестре единственного отечественного товаропроизводителя, приобретение товара осуществляется у него способом из одного источника;
- при наличии в Реестре двух и более отечественных товаропроизводителей приобретение товара проводится только среди них (казахстанский тендер);
- договор на приобретение импортируемого товара, который заключается на срок не более 5 (пяти) лет с обязательным предоставлением производителем товара программы локализации и обеспечением его производства на территории Казахстана.
Таким образом, данные изменения позволят увеличить закуп товаров у отечественных товаропроизводителей со стороны недропользователей.