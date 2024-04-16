Внесены изменения в правила закупок недропользователей

Министерством энергетики внесены изменения в Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэнерго РК.