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    11:53, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Внесены изменения в правила закупок недропользователей

    управление недропользования
    Фото: Минэнерго РК

    Министерством энергетики внесены изменения в Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэнерго РК.

    Данные изменения включают:

    • введение обязательного Реестра отечественных товаропроизводителей, учитываемый недропользователями при закупе товаров;
    • при наличии в Реестре единственного отечественного товаропроизводителя, приобретение товара осуществляется у него способом из одного источника;
    • при наличии в Реестре двух и более отечественных товаропроизводителей приобретение товара проводится только среди них (казахстанский тендер);
    • договор на приобретение импортируемого товара, который заключается на срок не более 5 (пяти) лет с обязательным предоставлением производителем товара программы локализации и обеспечением его производства на территории Казахстана.

    Таким образом, данные изменения позволят увеличить закуп товаров у отечественных товаропроизводителей со стороны недропользователей.

    Теги:
    Госзакупки Правительство РК Минэнерго РК Законопроекты
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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