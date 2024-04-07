Более 10 казахстанских компаний активно подключились к ликвидации последствий паводков

Казахстанский бизнес продолжает помогать жителям пострадавших от паводков регионов. Ряд компаний оказывают гуманитарную помощь и выделяют необходимые денежные средства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Компании горнорудной отрасли Казахстана — Группа KAZ Minerals и ТОО «Корпорация Казахмыс» — выделили 800 млн тенге для помощи пострадавшим от паводков и ликвидации последствий стихийного бедствия в ряде регионов Казахстана.

Средства направят на восстановление жилья, приобретение товаров первой необходимости и поддержку восстановления инфраструктуры в наиболее пострадавших районах.

В свою очередь, «КазМунайГаз» и его дочерние компании обеспечивают спасателей и волонтеров всей необходимой техникой и топливом, а также выделяют гуманитарную и денежную помощь жителям пострадавших от паводков регионов.

Кроме того, сотрудники КМГ и дочерних компаний сами активно участвуют в ликвидации последствий паводков, выезжая в пострадавшие регионы.

«Тенгизшевройл» (ТШО) выделяет два млрд тенге на борьбу с паводками. По словам генерального менеджера по связям с правительством и общественностью Айбека Крамбаева, деньги пойдут на помощь пострадавшим и восстановительные работы в регионах.

— С момента появления первых признаков надвигающихся паводков, Тенгизшевройл тесно взаимодействует со своими подрядными организациями и Акиматом Атырауской области, чтобы предоставить все имеющиеся ресурсы для поддержки местного населения и своих работников, многие из которых проживают в пострадавших районах, — заявил Айбек Крамбаев.

Freedom Holding Corp. направит один млрд тенге в помощь пострадавшим от паводков. Средства будут перечислены со специального благотворительного фонда «Freedom Шапағат» (дочерняя компания Freedom Holding Corp.) на счет корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры».

— Сейчас наши сограждане, часть нашей большой семьи, проходят большое испытание, и мы не можем позволить себе остаться равнодушными. Мы должны быть всегда рядом в сложное время и оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Уверен, что все вместе мы сможем справиться с этой бедой, чтобы наши соотечественники смогли быстрее вернуться к нормальной жизни, — заявил главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Фонд «Қазақстан халқына» продолжает собирать средства в качестве благотворительности от неравнодушных граждан. Деньги направят на строительство жилья в сельской местности для пострадавших на основании решений и при поддержке местных исполнительных органов. Фонд разместит подробный отчет с указанием доноров и размеров перечисленных сумм.

Желающие могут перевести деньги напрямую на счета фонда или через мобильные приложения банков второго уровня в разделе «Благотворительность».

Ранее на заседании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал отечественный бизнес не оставаться в стороне и помочь гражданам, пострадавшим от паводков. Сразу несколько крупных компаний и банков выразили готовность протянуть руку помощи казахстанцам.

К примеру, Beeline и Kcell предоставили бесплатную сотовую связь для граждан, пострадавших от паводков. Ряд банков выразили готовность дать заемщикам отсрочки по выплатам по кредитам, а также не начислять пеню. Также денежные средства на помощь пострадавшим выделили Kaspi bank, Halyk bank, BI Group, Фонд Булата Утемуратова и Astana Motors.