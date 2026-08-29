Казахстанские кинологи второй год подряд победили на соревнованиях стран СНГ

Казахстанская команда заняла первое место по итогам XIV соревнований по многоборью среди кинологических подразделений государств – участников СНГ, передает Kazinform.

Состязания прошли в рамках заседания Комитета глав правоохранительных подразделений Содружества.

Площадкой для проведения соревнований выступил Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Мероприятие состоялось в рамках реализации нарратива Главы государства «Закон и Порядок» и было приурочено к 25-летию Кинологического центра.

В соревнованиях приняли участие четыре команды — из Беларуси, Кыргызстана, России и Казахстана.

Программа включала комплекс практических испытаний, направленных на оценку профессиональной подготовки кинологов и рабочих качеств служебно-розыскных собак. Участники продемонстрировали навыки работы в различных условиях и слаженность действий кинологических расчетов.

По итогам командного зачета места распределились следующим образом:

Первое место — Республика Казахстан — 632 балла;

Второе место — Республика Беларусь — 599 баллов;

место — Республика Беларусь — 599 баллов; Третье место — Российская Федерация — 543 балла.

Для сборной Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу эта победа стала второй подряд. В прошлом году соревнования проходили в Кыргызской Республике, где казахстанские кинологи также заняли первое место в командном зачете.

Состязания также стали площадкой для обмена профессиональным опытом и укрепления международного сотрудничества между правоохранительными органами государств – участников СНГ.

Ранее сообщалось, что служебные собаки помогли раскрыть 38 наркопреступлений в Жамбылской области.