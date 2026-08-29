KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Казахстанские кинологи второй год подряд победили на соревнованиях стран СНГ

    Казахстанская команда заняла первое место по итогам XIV соревнований по многоборью среди кинологических подразделений государств – участников СНГ, передает Kazinform.

    Казахстанские кинологи второй год подряд победили на соревнованиях стран СНГ
    Фото: АФМ

    Состязания прошли в рамках заседания Комитета глав правоохранительных подразделений Содружества.

    Площадкой для проведения соревнований выступил Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Мероприятие состоялось в рамках реализации нарратива Главы государства «Закон и Порядок» и было приурочено к 25-летию Кинологического центра.

    В соревнованиях приняли участие четыре команды — из Беларуси, Кыргызстана, России и Казахстана.

    Программа включала комплекс практических испытаний, направленных на оценку профессиональной подготовки кинологов и рабочих качеств служебно-розыскных собак. Участники продемонстрировали навыки работы в различных условиях и слаженность действий кинологических расчетов.

    По итогам командного зачета места распределились следующим образом:

    • Первое  место — Республика Казахстан — 632 балла;
    • Второе место — Республика Беларусь — 599 баллов;
    • Третье место — Российская Федерация — 543 балла.

    Для сборной Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу эта победа стала второй подряд. В прошлом году соревнования проходили в Кыргызской Республике, где казахстанские кинологи также заняли первое место в командном зачете.

    Состязания также стали площадкой для обмена профессиональным опытом и укрепления международного сотрудничества между правоохранительными органами государств – участников СНГ.

    Ранее сообщалось, что служебные собаки помогли раскрыть 38 наркопреступлений в Жамбылской области.

    Собаки АФМ СНГ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор