Казахстанские кинологи второй год подряд победили на соревнованиях стран СНГ
Казахстанская команда заняла первое место по итогам XIV соревнований по многоборью среди кинологических подразделений государств – участников СНГ, передает Kazinform.
Состязания прошли в рамках заседания Комитета глав правоохранительных подразделений Содружества.
Площадкой для проведения соревнований выступил Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Мероприятие состоялось в рамках реализации нарратива Главы государства «Закон и Порядок» и было приурочено к 25-летию Кинологического центра.
В соревнованиях приняли участие четыре команды — из Беларуси, Кыргызстана, России и Казахстана.
Программа включала комплекс практических испытаний, направленных на оценку профессиональной подготовки кинологов и рабочих качеств служебно-розыскных собак. Участники продемонстрировали навыки работы в различных условиях и слаженность действий кинологических расчетов.
По итогам командного зачета места распределились следующим образом:
- Первое место — Республика Казахстан — 632 балла;
- Второе место — Республика Беларусь — 599 баллов;
- Третье место — Российская Федерация — 543 балла.
Для сборной Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу эта победа стала второй подряд. В прошлом году соревнования проходили в Кыргызской Республике, где казахстанские кинологи также заняли первое место в командном зачете.
Состязания также стали площадкой для обмена профессиональным опытом и укрепления международного сотрудничества между правоохранительными органами государств – участников СНГ.
Ранее сообщалось, что служебные собаки помогли раскрыть 38 наркопреступлений в Жамбылской области.