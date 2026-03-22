Мировой рекорд Гиннесса: на ипподроме Алматы выполнен трюк без рук на скорости 60 км/ч

На территории Алматинского ипподрома мастер джигитовки Ернар Жасузак преодолел дистанцию 500 метров на скорости около 60 км/ч, находясь в положении стоя на движущемся коне.

Фото: акимат Алматы

Особенностью выполнения стало отсутствие ручного управления: наездник удерживал поводья зубами, полностью контролируя движение лошади и сохраняя равновесие.

По оценке специалистов, данный элемент требует высокой физической подготовки, координации и многолетнего опыта. При такой скорости любая ошибка может привести к серьезным последствиям, что подчеркивает уровень мастерства исполнителя.

Установленный рекорд стал не только спортивным достижением, но и яркой демонстрацией потенциала национальных видов искусства, таких как джигитовка. Выступление вызвало высокий интерес у зрителей и стало одной из ключевых точек притяжения мероприятия.