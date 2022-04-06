Казахстанские издания обогатят книжный фонд библиотек Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой казахстанская сторона передала более 500 книг в книжный фонд Национальной библиотеки Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В Баку сегодня состоялась церемония передачи книг Национальной библиотеке Азербайджана имени М.Ф. Ахундова. Передача 520 изданий в фонд старейшей библиотеки страны и региона проведена под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между РК и АР.

Среди переданных книг историческая, художественная, научная и познавательная литература, а также антология казахской прозы и поэзии. Имеются труды казахских писателей, изданные Посольством и переведенные на азербайджанский язык: «Казахское ханство: истоки, традиции и наследие», сборник научных статей «Алаш Орда», казахский народно-героический эпос «Кобланды батыр», «Творчество Мухтара Ауэзова: от традиции к новаторству», «День, когда рухнул мир» и другие.

«Взаимный книгообмен, открытие центров казахской и азербайджанской литературы — это прекрасная возможность рассказать нашим народам и новым поколениям об общих исторических, культурных и языковых корнях, многовековой дружбе и духовном единении посредством печатных изданий», - отметил Сержан Абдыкаримов, выступая на церемонии.

Дипломат выразил уверенность, что переданные в дар книги будут способствовать культурному и образовательному взаимообогащению двух братских народов и возрождению библиотек Карабаха.

Директор Национальной библиотеки Карим Тахиров поблагодарил за поддержку акции и отметил, что ежегодно большое количество книг, статей, сборников передается в наследство молодежи.

«Эти книги важны для будущего поколения. И, конечно, книги казахских писателей на азербайджанском языке также обогатят книжный фонд библиотек Карабаха», - отметил он.

Стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества, вопросы предстоящих мероприятий и книжных выставок с целью обмена опытом и оказания взаимной информационной поддержки.

Автор: Серикбол Кошмаганбетов