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Казахстанские избиратели начали голосовать в Лондоне

Автор:  
Тимур Дюсекеев
19 Марта 2023, 14:14
Казахстанские избиратели начали голосовать в Лондоне Фото автора

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 07:00 по местному времени в Лондоне в посольстве Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в торжественной обстановке открылся избирательный участок №244, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На данном участке могут проголосовать совершеннолетние казахстанцы, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Великобритании и Северной Ирландии, а также Ирландии и Исландии, имеющие действительный паспорт гражданина РК.

Магистрант Университета Queen Mary Ельнара Сакенова была сегодня первой, кто проголосовал на избирательном участке в Лондоне.

«Сегодня я пришла, чтобы выразить свою политическую позицию. На мой взгляд, для каждого гражданина Казахстана, особенно молодежи, очень важно проявлять политическую активность. Уверена, что будут избраны люди, которые будут защищать интересы нашего народа, учитывая волнующие его вопросы», - сказала Ельнара Сакенова.

Избирательный участок №244 расположен по адресу: г.Лондон, улица Пэлл-Мэлл, 125.

Голосование будет проходить до 20:00 по местному времени (02:00 по Астане). После подсчета бюллетеней необходимые документы с результатами голосования будут отправлены авиапочтой в Центральную избирательную комиссию.

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