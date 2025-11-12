Казахстанские и российские предприниматели обсудили сотрудничество в Уральске

Открывая заседание, директор Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области Мурат Жакибаев отметил, что Западно-Казахстанская область граничит с пятью регионами Российской Федерации.

По его словам, географическая близость региона к крупным промышленным и транспортным центрам России способствует активному развитию торговли, логистики, промышленной кооперации и совместных инвестиционных проектов.

— На протяжении многих лет Западно-Казахстанская область служит важным мостом, объединяющим экономические интересы двух стран и обеспечивающим устойчивое развитие приграничных территорий. Внешнеторговый оборот области с Российской Федерацией за январь–август 2025 года достиг 504,4 миллиона долларов США, что на 9,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (459,1 миллиона долларов), — сообщил Мурат Жакибаев.

Заместитель сопредседателя казахстанской части Казахстанско-Российского делового совета Барзони Набиев подчеркнул, что за годы своей деятельности этот совет стал надежным институтом взаимодействия бизнеса двух стран и эффективной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками.

— В настоящее время особое внимание уделяется проектам, связанным с индустриализацией, технологической модернизацией производства и импортозамещением. В центре всех этих процессов находится человек труда — квалифицированный специалист, мастер своего дела. Рабочие профессии являются фундаментом любой производственной системы и основой устойчивого экономического роста. Без квалифицированных специалистов невозможно реализовать даже самые передовые инженерные идеи. Качество, надежность и долговечность возводимых сооружений и производимой промышленной продукции напрямую зависят от мастерства, дисциплины и ответственности работников, — отметил Барзони Набиев.

Фото: Бауыржан Ширмединұлы

По его словам, казахстанские компании на протяжении многих лет успешно сотрудничают с российскими предприятиями, реализуя ряд значимых инфраструктурных проектов.

Казахстан, как отметил он, последовательно и системно решает задачу подготовки квалифицированных рабочих кадров.

В последние годы в стране активно развивается дуальная модель образования, которая сочетает теоретическое обучение с практическими навыками, получаемыми непосредственно на производстве.

При крупных предприятиях создаются отраслевые центры компетенций и учебно-производственные полигоны, реализуются государственные программы по повышению квалификации и переподготовке специалистов.

Заместитель сопредседателя российской части Казахстанско-Российского делового совета Наталья Крючкова подчеркнула, что на межрегиональных форумах традиционно обсуждаются наиболее актуальные и значимые вопросы сотрудничества.

— В этом году в Казахстане объявлен Год рабочих профессий. Для России это также является важным направлением, лежащим в основе сотрудничества в сфере экономики и промышленности. В условиях глобальной экономики именно промышленность рассматривается как фундамент устойчивого развития. По итогам прошлого года и первых шести месяцев текущего года в обеих странах наблюдается стабильный рост. Двусторонние связи продолжают укрепляться. По состоянию на сентябрь 2025 года в Казахстане зарегистрировано более двадцати трех тысяч совместных предприятий, — отметила Наталья Крючкова.

На заседании Делового совета также выступили:

заместитель генерального директора акционерного общества «Корпорация МСП» Никита Банцекин;

директор ТОО «Кублей» Зауре Берекешева;

а также руководители других предприятий и представители учебных заведений двух стран.

Они поделились своими взглядами, опытом работы и предложениями по укреплению делового взаимодействия.

В рамках XXI Казахстанско-Российского форума межрегионального сотрудничества, который продлится два дня, в Уральске проходят и другие запланированные мероприятия, направленные на расширение партнерских связей между регионами Казахстана и России.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: отношения между Казахстаном и Россией выходят на новый уровень всестороннего стратегического партнерства и союзничества.