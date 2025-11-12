РУ
    Казахстанские и российские предприниматели обсудили сотрудничество в Уральске

    Накануне XXI Казахстанско-Российского форума межрегионального сотрудничества во Дворце культуры «Атамекен» состоялось X заседание Делового совета Казахстана и России на тему: «Развитие рабочих профессий как ключ к индустриализации и импортозамещению», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Қазақстан-Ресей XXI өңіраралық форумы: Оралда кәсіпкерлер іскерлік байланысты дамыту бағытында пікір алмасты
    Фото: Бауыржан Ширмединұлы

    Открывая заседание, директор Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области Мурат Жакибаев отметил, что Западно-Казахстанская область граничит с пятью регионами Российской Федерации.

    По его словам, географическая близость региона к крупным промышленным и транспортным центрам России способствует активному развитию торговли, логистики, промышленной кооперации и совместных инвестиционных проектов.

    — На протяжении многих лет Западно-Казахстанская область служит важным мостом, объединяющим экономические интересы двух стран и обеспечивающим устойчивое развитие приграничных территорий.

    Внешнеторговый оборот области с Российской Федерацией за январь–август 2025 года достиг 504,4 миллиона долларов США, что на 9,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года (459,1 миллиона долларов), — сообщил Мурат Жакибаев.

    Заместитель сопредседателя казахстанской части Казахстанско-Российского делового совета Барзони Набиев подчеркнул, что за годы своей деятельности этот совет стал надежным институтом взаимодействия бизнеса двух стран и эффективной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками.

    — В настоящее время особое внимание уделяется проектам, связанным с индустриализацией, технологической модернизацией производства и импортозамещением. В центре всех этих процессов находится человек труда — квалифицированный специалист, мастер своего дела.

    Рабочие профессии являются фундаментом любой производственной системы и основой устойчивого экономического роста. Без квалифицированных специалистов невозможно реализовать даже самые передовые инженерные идеи.

    Качество, надежность и долговечность возводимых сооружений и производимой промышленной продукции напрямую зависят от мастерства, дисциплины и ответственности работников, — отметил Барзони Набиев.

    Қазақстан-Ресей XXI өңіраралық форумы: Оралда кәсіпкерлер іскерлік байланысты дамыту бағытында пікір алмасты
    Фото: Бауыржан Ширмединұлы

    По его словам, казахстанские компании на протяжении многих лет успешно сотрудничают с российскими предприятиями, реализуя ряд значимых инфраструктурных проектов.

    Казахстан, как отметил он, последовательно и системно решает задачу подготовки квалифицированных рабочих кадров.

    В последние годы в стране активно развивается дуальная модель образования, которая сочетает теоретическое обучение с практическими навыками, получаемыми непосредственно на производстве.

    При крупных предприятиях создаются отраслевые центры компетенций и учебно-производственные полигоны, реализуются государственные программы по повышению квалификации и переподготовке специалистов.

    Заместитель сопредседателя российской части Казахстанско-Российского делового совета Наталья Крючкова подчеркнула, что на межрегиональных форумах традиционно обсуждаются наиболее актуальные и значимые вопросы сотрудничества.

    — В этом году в Казахстане объявлен Год рабочих профессий. Для России это также является важным направлением, лежащим в основе сотрудничества в сфере экономики и промышленности. В условиях глобальной экономики именно промышленность рассматривается как фундамент устойчивого развития.

    По итогам прошлого года и первых шести месяцев текущего года в обеих странах наблюдается стабильный рост. Двусторонние связи продолжают укрепляться.

    По состоянию на сентябрь 2025 года в Казахстане зарегистрировано более двадцати трех тысяч совместных предприятий, — отметила Наталья Крючкова.

    На заседании Делового совета также выступили:

    • заместитель генерального директора акционерного общества «Корпорация МСП» Никита Банцекин;
    • директор ТОО «Кублей» Зауре Берекешева;
    • а также руководители других предприятий и представители учебных заведений двух стран.

    Они поделились своими взглядами, опытом работы и предложениями по укреплению делового взаимодействия.

    В рамках XXI Казахстанско-Российского форума межрегионального сотрудничества, который продлится два дня, в Уральске проходят и другие запланированные мероприятия, направленные на расширение партнерских связей между регионами Казахстана и России.

    Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил: отношения между Казахстаном и Россией выходят на новый уровень всестороннего стратегического партнерства и союзничества.

