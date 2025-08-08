Казахстанские инженеры начали обследование дна Каспия для прокладки линии связи

Из порта Баутино отправилось судно с оборудованием. На его борту — специалисты, которые изучают рельеф дна, состав грунта, выясняют, нет ли препятствий на будущем маршруте — от Актау до Сумгаита.

Аналогичные работы сейчас идут и с азербайджанской стороны. О том, чтобы соединить два берега подводным кабелем, страны договорились более двух лет назад. Главная цель — создать новый, прямой путь для обмена данными между Азией и Европой. По расчётам, линия сможет передавать до 400 терабит в секунду. Завершить строительство планируют в конце следующего года, утверждают в Минцифры.

— До сих пор большая часть интернет-трафика из Казахстана шла в обход, через другие страны. Подводная ВОЛС через Каспий создаёт короткий и прямой маршрут данных из Азии в Европу. Таким образом, благодаря новой линии наша страна получает большую независимость в сфере передачи данных, снижая зависимость от иностранных телеком-каналов. В планах — добавление новых ветвей, а также усиление наземной инфраструктуры и вычислительных мощностей, — сказал руководитель управления МЦРИАП РК Азамат Сериктаев.

Напомним, Транскаспийская волоконно-оптическая линия будет проложена по дну Каспийского моря в рамках совместного проекта Казахстана и Азербайджана. Завершение проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия, согласно договору, запланировано на вторую половину 2026 года.