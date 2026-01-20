Казахстанские и британские ученые будут проводить совместные исследования бронзового века
В рамках международной выставки образовательных технологий Bett Show UK 2026 в Лондоне состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Д. Серикбаева и Институтом археологии Университетского колледжа Лондона — одного из ведущих мировых научных центров в области археометаллургии и междисциплинарных исследований, передает Kazinform.
Как отметили в Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, меморандум подписан ректором ВКТУ Сауле Рахметуллиной и директором Института археологии UCL Кевином Макдональдом. Соглашение направлено на развитие долгосрочного научного сотрудничества в рамках двух крупных проектов, посвященных изучению евразийской металлургии бронзового века: международного проекта DREAM, поддержанного European Research Council (ERC), и казахстанского проекта «Оловянные рудники Восточного Казахстана в системе древней евразийской металлургии», выполняемого в ВКТУ при поддержке Комитета науки МНВО РК.
Оба проекта объединяет цель комплексного изучения роли Евразийской степи в развитии древней металлургии, формировании трансрегиональных торговых сетей и технологических инноваций бронзового века.
Подписанный меморандум предусматривает проведение совместных полевых и лабораторных исследований, подготовку международных научных публикаций, обмен опытом и организацию научных мероприятий.
Особое внимание в рамках партнерства будет уделено развитию археометаллургии — одного из наиболее динамично развивающихся научных направлений в мировой археологии.
Ранее сообщалось об утверждении Концепции создания наукоградов до 2035 года в Казахстане.