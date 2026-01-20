Казахстанские и британские ученые будут проводить совместные исследования бронзового века

Как отметили в Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, меморандум подписан ректором ВКТУ Сауле Рахметуллиной и директором Института археологии UCL Кевином Макдональдом. Соглашение направлено на развитие долгосрочного научного сотрудничества в рамках двух крупных проектов, посвященных изучению евразийской металлургии бронзового века: международного проекта DREAM, поддержанного European Research Council (ERC), и казахстанского проекта «Оловянные рудники Восточного Казахстана в системе древней евразийской металлургии», выполняемого в ВКТУ при поддержке Комитета науки МНВО РК.

Оба проекта объединяет цель комплексного изучения роли Евразийской степи в развитии древней металлургии, формировании трансрегиональных торговых сетей и технологических инноваций бронзового века.

Подписанный меморандум предусматривает проведение совместных полевых и лабораторных исследований, подготовку международных научных публикаций, обмен опытом и организацию научных мероприятий.

Особое внимание в рамках партнерства будет уделено развитию археометаллургии — одного из наиболее динамично развивающихся научных направлений в мировой археологии.

