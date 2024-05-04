Казахстанские и армянские эксперты помогут двум странам узнать друг друга лучше

В Ереване впервые в режиме оффлайн прошла встреча представителей казахстанского и армянского экспертного сообщества. Круглый стол «Новые подходы, новое сотрудничество» позволил экспертам обеих стран обсудить вопросы региональной повестки, углубление сотрудничества, активизацию связей, тематику совместных исследований. Об этом рассказывает собственный корреспондент Kazinform.

В рамках мероприятия между Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) и Армянским Институтом устойчивости и государственного управления (INFORS Armenia) был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Фото: Азамат Альмаганбетов/Kazinform

— Сегодня мы собрались, чтобы заложить институциональный «камень» сотрудничества между INFORS Armenia и КИСИ. Этот круглый стол имеет важное значение — он отражает нашу обоюдную заинтересованность в укреплении двусторонних отношений. Представители экспертного сообщества обеих стран должны способствовать качественному пересмотру разных аспектов этих отношений, чтобы поднять их на новый уровень. Сегодняшний день открывает перед нами новые возможности. Очень важно иметь новые подходы в быстроизменяющемся мире, — отметил в ходе мероприятия учредитель INFORS Armenia Геворг Меликян.

По его словам, в контексте сложной геополитической и геоэкономической ситуации важны усилия по обеспечению мира и стабильности. Недавнее заявление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в Алматы — подтверждение этому.

Фото: Азамат Альмаганбетов/Kazinform

По мнению Директора КИСИ Еркина Тукумова, как регион Центральной Азии, так и регион Южного Кавказа переживают время трансформации. При этом не обращать внимание друг на друга — значит упустить имеющиеся возможности.

— Мы уделяли недостаточное внимание изучению наших регионов. Наконец, мы делаем правильные выводы. Самое время исправить эти ошибки и создать возможности для того, чтобы мы друг друга знали лучше. Если мы не знаем наших соседей, то тяжело строить любые планы на будущее. Сегодняшний круглый стол мы проводим, чтобы запустить важные исследования, в том числе социологические, для лучшего понимания друг друга. Нам нужно фундаментально подумать, как в ближайшие год-два мы сможем серьезно посвятить время исследованию друг друга. Потому что если мы не будем друг друга исследовать, нас исследуют извне, и мы будем читать друг о друге чужие взгляды. И какими бы они фундаментальными ни были, все равно они будут отражать взгляды других стран, не наши. Сейчас самое лучшее время, чтобы посвятить себя новым страницам новых отношений, — отметил Еркин Тукумов.

В ходе круглого стола между экспертами обеих стран состоялась живая дискуссия по ключевым вопросам двусторонней и региональной повестки. Эксперты обменялись своими оценками происходящих в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа процессов, наметили перечень вопросов для совместных исследований.