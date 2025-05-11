Казахстанские гребцы завоевали медали на чемпионате Азии в Наньчане

Как сообщили в Дирекции развития спорта, Сергей Емельянов стал 10-кратным чемпионом, одержав победу на чемпионате Азии. Он занял первое место в каноэ-двойке на дистанции 500 метров вместе с Руфиной Искаковой. В прошлом году на континентальном лицензионном чемпионате в столице Японии Сергей и Руфина также стали победителями на этой дистанции.

Женская сборная Казахстана победила в заезде на байдарке на дистанции 500 метров. «Серебро» досталось команде Китая, а «бронза» - Японии.

Фото: Дирекцияи развития спорта

Бронзовый призёр чемпионата мира Виктор Степанов завоевал «серебро» на каноэ на дистанции 200 метров. Победу одержал китаец Ю Ебин, тройку призеров замкнул японский спортсмен Рио Наганума.

Ольга Шмелёва заняла третье место в заезде на байдарке на 200 метров. Таким образом, в Наньчане она завоевала уже 3 золотые и 2 бронзовые медали.

Анастасия Березовская стала пятой в финале на 500 метров в байдарке. Дуэт Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий финишировал девятым.

В копилке сборной Казахстана на данный момент 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Команду Казахстана на континентальном первенстве представляют 26 гребцов.