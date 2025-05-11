РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:27, 10 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанские гребцы завоевали медали на чемпионате Азии в Наньчане

    Спортсмены национальной сборной завоевали несколько наград на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в городе Наньчан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанские гребцы завоевали медали на чемпионате Азии в Наньчане
    Фото: Дирекция развития спорта

    Как сообщили в Дирекции развития спорта, Сергей Емельянов стал 10-кратным чемпионом, одержав победу на чемпионате Азии. Он занял первое место в каноэ-двойке на дистанции 500 метров вместе с Руфиной Искаковой. В прошлом году на континентальном лицензионном чемпионате в столице Японии Сергей и Руфина также стали победителями на этой дистанции.

    Женская сборная Казахстана победила в заезде на байдарке на дистанции 500 метров. «Серебро» досталось команде Китая, а «бронза» - Японии.

    Казахстанские гребцы завоевали медали на чемпионате Азии в Наньчане
    Фото: Дирекцияи развития спорта

    Бронзовый призёр чемпионата мира Виктор Степанов завоевал «серебро» на каноэ на дистанции 200 метров. Победу одержал китаец Ю Ебин, тройку призеров замкнул японский спортсмен Рио Наганума.

    Ольга Шмелёва заняла третье место в заезде на байдарке на 200 метров. Таким образом, в Наньчане она завоевала уже 3 золотые и 2 бронзовые медали.

    Анастасия Березовская стала пятой в финале на 500 метров в байдарке. Дуэт Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий финишировал девятым.

    В копилке сборной Казахстана на данный момент 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

    Команду Казахстана на континентальном первенстве представляют 26 гребцов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
    Сейчас читают