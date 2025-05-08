Кто представит Казахстан на ЧА по гребле на байдарках и каноэ
Сегодня, 8 мая, в Наньчане (Китай) стартует чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Команду Казахстана на континентальном первенстве представят 26 гребцов. В состав вошли следующие спортсмены:
- Сергей Емельянов
- Тимофей Емельянов
- Диас Ержанов
- Денис Кленин
- Егор Краснонос
- Дмитрий Ладюков
- Нуржан Муфтукулы
- Ирина Подойникова
- Бекарыс Раматула
- Стелла Суханова
- Артем Терещенко
- Кирилл Тубаев
- Полат Туребеков
- Дмитрий Холмогоров
- Жахонгир Жамедов
- Сергей Токарницкий
- Мария Бровкова
- Руфина Искакова
- Татьяна Токарницкая
- Ольга Шмелева
- Ульяна Киселева
- Виктор Степанов
- Анастасия Березовская
- Ольга Сурмина
- Игорь Ряшенцев
- Маргарита Торлопова
ЧА продлится до 11 мая.