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    15:00, 08 Май 2025 | GMT +5

    Кто представит Казахстан на ЧА по гребле на байдарках и каноэ

    Сегодня, 8 мая, в Наньчане (Китай) стартует чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Кто представит Казахстан на ЧА по гребле на байдарках и каноэ
    Фото: НОК РК

    Команду Казахстана на континентальном первенстве представят 26 гребцов. В состав вошли следующие спортсмены:

    - Сергей Емельянов

    - Тимофей Емельянов

    - Диас Ержанов

    - Денис Кленин

    - Егор Краснонос

    - Дмитрий Ладюков

    - Нуржан Муфтукулы

    - Ирина Подойникова

    - Бекарыс Раматула

    - Стелла Суханова

    - Артем Терещенко

    - Кирилл Тубаев

    - Полат Туребеков

    - Дмитрий Холмогоров

    - Жахонгир Жамедов

    - Сергей Токарницкий

    - Мария Бровкова

    - Руфина Искакова

    - Татьяна Токарницкая

    - Ольга Шмелева

    - Ульяна Киселева

    - Виктор Степанов

    - Анастасия Березовская

    - Ольга Сурмина

    - Игорь Ряшенцев

    - Маргарита Торлопова

    ЧА продлится до 11 мая.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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