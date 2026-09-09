Казахстанские гребцы завоевали четыре медали на международной регате

Казахстанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на международной регате по академической гребле во Владивостоке. Всего сборную страны представили шесть гребцов, передает агентство Kazinform.

Сборная Казахстана завоевала четыре медали на международной регате по академической гребле, которая прошла во Владивостоке (Россия).

Фото: Национальная федерация гребли

Казахстанские спортсмены выиграли одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.

Фото: Национальная федерация гребли

Победительницей соревнований по прибрежной академической гребле стала Анастасия Кулинич. В финале женской одиночки (1x) на дистанции 1000 метров казахстанка показала результат 3:37.63 и завоевала золотую медаль.

Фото: Национальная федерация гребли

Отметим, что прибрежная академическая гребля официально включена в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Фото: Национальная федерация гребли

Серебряную награду Казахстану принес Батыр Мадиев. В дисциплине «концепт» по гребле в помещении он занял второе место в мужском одиночном разряде.

Еще одну медаль в прибрежной академической гребле завоевал Арыстан Айбеков. Казахстанец финишировал третьим с результатом 3:20.79.

Фото: Национальная федерация гребли

Бронзовыми призерами также стали казахстанские спортсмены в смешанной командной дисциплине. В состав микст-команды вошли Анастасия Кулинич, Арыстан Айбеков, Батыр Мадиев и Дарья Лялина.

Фото: Национальная федерация гребли

Всего на международной регате выступили шесть представителей сборной Казахстана. В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из пяти стран.

Фото: Национальная федерация гребли

Ранее мы писали о казахстанской спортсменке Марии Бровковой, которая заняла пятое место в финале чемпионата мира по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров в Познани.