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    Казахстанские гребцы завоевали четыре медали на международной регате

    Казахстанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на международной регате по академической гребле во Владивостоке. Всего сборную страны представили шесть гребцов, передает агентство Kazinform.

    Казахстанские гребцы завоевали четыре медали на международной регате
    Фото: Национальная федерация гребли

    Сборная Казахстана завоевала четыре медали на международной регате по академической гребле, которая прошла во Владивостоке (Россия).

    Казахстанские гребцы завоевали четыре медали на международной регате
    Фото: Национальная федерация гребли

     

    Казахстанские спортсмены выиграли одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.

    Казахстанские гребцы завоевали четыре медали на международной регате
    Фото: Национальная федерация гребли

    Победительницей соревнований по прибрежной академической гребле стала Анастасия Кулинич. В финале женской одиночки (1x) на дистанции 1000 метров казахстанка показала результат 3:37.63 и завоевала золотую медаль.

    сборная Казахстана гребцы форма
    Фото: Национальная федерация гребли

    Отметим, что прибрежная академическая гребля официально включена в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

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    Фото: Национальная федерация гребли

    Серебряную награду Казахстану принес Батыр Мадиев. В дисциплине «концепт» по гребле в помещении он занял второе место в мужском одиночном разряде.

    Еще одну медаль в прибрежной академической гребле завоевал Арыстан Айбеков. Казахстанец финишировал третьим с результатом 3:20.79.

    Казахстанские гребцы завоевали четыре медали на международной регате
    Фото: Национальная федерация гребли

    Бронзовыми призерами также стали казахстанские спортсмены в смешанной командной дисциплине. В состав микст-команды вошли Анастасия Кулинич, Арыстан Айбеков, Батыр Мадиев и Дарья Лялина.

    Казахстанские гребцы завоевали четыре медали на международной регате
    Фото: Национальная федерация гребли

    Всего на международной регате выступили шесть представителей сборной Казахстана. В этом году в соревнованиях приняли участие спортсмены из пяти стран.

    Казахстанские гребцы завоевали четыре медали на международной регате
    Фото: Национальная федерация гребли

    Ранее мы писали о казахстанской спортсменке Марии Бровковой, которая заняла пятое место в финале чемпионата мира по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров в Познани.

    Спорт спортсмены Казахстана Гребля на байдарках и каноэ
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор