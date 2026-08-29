Казахстанская каноистка вошла в топ-5 чемпионата мира

Казахстанская спортсменка Мария Бровкова заняла пятое место в финале чемпионата мира по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров в Познани, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Представительница команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова вошла в пятерку лучших на чемпионате мира в Познани (Польша).

Спортсменка выступила в финале соревнований по гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

Бровкова финишировала со временем 02:06.33, заняв итоговое пятое место.

Победу одержала София Дженсен из Канады — 02:00.78. Второй на финише была Агнес Анна Кис (Венгрия) — 02:02.80. Замкнула тройку лучших Алена Ноздрева (Беларусь) — 02:04.80.

Отметим, что сегодня, 29 августа, Мария Бровкова вместе с Ульяной Киселевой выступят в финале соревнований по гребле на каноэ-двойке (200 метров).

Днем ранее Сергей Емельянов стал седьмым в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.