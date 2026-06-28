Казахстанские гребцы завоевали бронзу на Кубке мира в Швейцарии

Сборная Казахстана завоевала медаль на третьем этапе Кубка мира по академической гребле в Люцерне, передает Kazinform со ссылкой на Национальнаю федерацию гребли.

Спортсмены замкнули тройку лучших в программе парной гребли среди женщин в легком весе. Призовые места и временные показатели в финале А распределились следующим образом:

1-е место: Япония (Чика Йонэзава, Чиаки Томита) — 07:14.74 сек

2-е место: Перу (Алессия Паласиос, Валерия Паласиос) — 07:18.51 сек

3-е место: Казахстан (Екатерина Носкова, Мария Чернец) — 07:21.91 сек

​Четвертое место заняла сборная Гонконга с результатом 07:30.60 сек.

Казахстанские гребчихи Екатерина Носкова и Мария Чернец до последнего боролись с соперницами мирового уровня и уверенно вошли в число призеров, опередив спортсменок из Гонконга со значительным отрывом (почти на 9 секунд).

Еще один наш соотечественник, Артем Матусевич, занял 7-ю строчку в финале А в одиночном разряде.

​В федерации отметили, что Кубок мира завершится 28 июня. В соревнованиях за медали борются более 650 представителей из 42 стран. В состав сборной Казахстана вошли пять спортсменов (Владислав Яковлев, Иван Чернухин, Артем Матусевич, Мария Чернец, Екатерина Носкова).