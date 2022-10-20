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Казахстанские госслужащие потратили в казино 507 млн тенге – прокуратура

Автор:  
Еламан Турысбеков
20 Октября 2022, 18:30
Казахстанские госслужащие потратили в казино 507 млн тенге – прокуратура

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматинской области провела проверку и выявила, что 305 казахстанских чиновников потратили в казино 507 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе прокуратуры Алматинской области подтвердили информацию, которая распространяется в соцсетях.

«Да, мы подтверждаем, что это наш документ. Мы провели проверку и по итогам направили письмо компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении своих сотрудников», - сообщили в прокуратуре.

В документе сообщается, что прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 госслужащих из разных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы. На азартные игры они потратили 507 млн тенге.


Фото из открытых источников

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