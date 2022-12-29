Казахстанские горнолыжники готовятся к Олимпийским играм

29 Декабря 2022, 01:21

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Члены женской и мужской национальной сборной Казахстана по горнолыжному спорту начали подготовку к Олимпийским играм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанский тренер по горнолыжному спорту, старший тренер школы высшего спортивного мастерства Алматы Марк Шпарберг на встрече с журналистами рассказал, как проходит подготовка спортсменов к предстоящим соревнованиям и поделился планами.

Тренер отметил, что недавно молодежная сборная проходила профессиональные тренировочные сборы в Италии в рамках подготовки к зимним юношеским Олимпийским играм 2024 в Канвондо и зимним Олимпийским играм 2026 в Милане.

Казахстанские спортсмены в течение двух месяцев проходили подготовку в Италии у лучших европейских тренеров и уже выступали на международных соревнованиях. По словам Марка Шпарберга, такие сборы для спортсменов необходимы, чтобы оттачивать их навыки.

«Работая с тренерами международного уровня, мы поняли, что нашим спортсменам необходимо выезжать за границу, даже учитывая, что все наши тренеры в Казахстане – высококвалифицированные, нам надо менять склоны, менять направление. На данный момент самые сильные участники Кубка мира – это европейцы. Они находятся в авангарде в техническом плане и во всем остальном. Поэтому, чтобы правильно готовиться и показать отличные результаты, нам надо выезжать туда. Да, у нас безусловно прекрасные условия на Шымбулаке, но мы находимся среди одних и тех же людей. Это не есть хорошо, потому что уровень мастерства не растет. Когда спортсмены выезжают за границу, они сразу начинают прогрессировать. Там всегда находятся те, кто технически сильнее, либо тренеры по-другому объясняют и они начинают получать новые знания, становятся мотивированнее», - заметил он.

По его словам, лыжники также должны пробовать разные трассы, склоны, тогда у них будет расти уровень мастерства.

«Спортсменам нашим необходимо продолжать выезжать за границу, тренироваться и участвовать в соревнованиях наивысшего уровня, потому что, все наши ребята очень способные. Они даже более мотивированы, нежели спортсмены в Европе. Мы будем стараться участвовать в проекте в Италии», - заметил он.

Спикер также сообщил, какие соревнования ждут казахстанских горнолыжников.

«Мы планируем принять участие в чемпионате мира среди юниоров в 2023 году в Австрии, также дети, которые находятся в группе U12-14, поедут в Италию на чемпионат мира среди детей. Еще 13 января мы полетим на Универсиаду в США. Но наша главная цель – показать достойный результат на юношеских Олимпийских играх-2024 в Южной Корее и подготовиться к Олимпиаде-2026 в Италии», - сказал тренер.

Он также отметил, что возлагает большие надежды на казахстанских спортсменов.

«Я знаю, что они могут показать очень хорошие результаты. Когда мы приехали в Италию и начали работать с ними, итальянцы были очень удивлены уровнем подготовки наших ребят. Им понравились ответственность, мотивированность и трудоспособность наших спортсменов. Я считаю, что на всех будущих соревнованиях они смогут показать очень достойный результат», - добавил тренер.

Гендиректор горнолыжного курорта «Шымбулак» Ринат Абдрахманов считает, что в Казахстане нужно развивать горнолыжный спорт, с этой целью в Алматы в июле этого года была создана Федерация горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда.

Федерация в рамках развития горнолыжного спорта Республики Казахстан, проведя анализ выступлений спортсменов на республиканских и международных стартах, поставила перед собой тактические задачи на сезон 2022/2023 и стратегические задачи в рамках подготовки к Олимпийским играм.

Так, в рамках стратегического планирования основной акцент Федерации направлен на развитие детского спорта. Специалисты считают, что, только имея правильную систему селекции и возможность организовать переменный состав взрослой и молодежной сборной, можно гарантировать стабильные высокие результаты на международной арене.

Федерация также разработала план развития, который включает в себя несколько пунктов: это поддержка и развитие клубной системы в рамках горнолыжных курортов, привлечение спонсоров в целях дополнительного финансирования, проведение курсов повышения тренерской квалификации с привлечением иностранных специалистов, создание судейской ассоциации.