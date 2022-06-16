17:06
16 Июня 2022 15:34
Казахстанские гимнасты стартовали на чемпионате Азии в Катаре
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дохе (Катар) стартовал чемпионат Азии по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
После первого дня квалификационных соревнований (по результатам в вольных упражнениях, коне и кольцах) мужская команда Казахстана занимает промежуточное 5 место.
Сегодня, 16 июня, спортсмены испытают удачу в квалификации на брусьях, перекладине и опорном прыжке.
Также в активе казахстанцев уже имеются два финала: в упражнениях на конном снаряде Нариман Курбанов показал второй результат (15.067), а в вольных упражнениях Дмитрий Патанин занял восьмую строчку (13.966).
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