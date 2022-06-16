16 Июня 2022 15:34

Казахстанские гимнасты стартовали на чемпионате Азии в Катаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дохе (Катар) стартовал чемпионат Азии по спортивной гимнастике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

После первого дня квалификационных соревнований (по результатам в вольных упражнениях, коне и кольцах) мужская команда Казахстана занимает промежуточное 5 место.

Сегодня, 16 июня, спортсмены испытают удачу в квалификации на брусьях, перекладине и опорном прыжке.

Также в активе казахстанцев уже имеются два финала: в упражнениях на конном снаряде Нариман Курбанов показал второй результат (15.067), а в вольных упражнениях Дмитрий Патанин занял восьмую строчку (13.966).