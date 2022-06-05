Казахстанские гимнасты проголосовали на референдуме в Катаре

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лидеры сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими, Нариман Курбанов, Ильяс Азизов вылетели в Катар на учебно-тренировочные сборы перед чемпионатом Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они являются воспитанниками специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №9 города Алматы и специализированной школы высшего спортивного мастерства по спортивной гимнастике.

«Алматинские спортсмены вместе с главными тренерами РК и СДЮШОР №9 проголосовали в Посольстве Казахстана в Государстве Катар», - сообщили в акимате.

Члены сборной отметили высокий уровень организации и теплый прием спортсменов в посольстве. Дипломаты со своей стороны обещали поболеть за спортсменов на предстоящих соревнованиях.

Ранее сообщалось, что граждане РК смогут проголосовать на референдуме за рубежом.