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    16:51, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанские гимнасты проголосовали на референдуме в Катаре

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лидеры сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими, Нариман Курбанов, Ильяс Азизов вылетели в Катар на учебно-тренировочные сборы перед чемпионатом Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Они являются воспитанниками специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №9 города Алматы и специализированной школы высшего спортивного мастерства по спортивной гимнастике.

    «Алматинские спортсмены вместе с главными тренерами РК и СДЮШОР №9 проголосовали в Посольстве Казахстана в Государстве Катар», - сообщили в акимате.

    Члены сборной отметили высокий уровень организации и теплый прием спортсменов в посольстве. Дипломаты со своей стороны обещали поболеть за спортсменов на предстоящих соревнованиях.

    Ранее сообщалось, что граждане РК смогут проголосовать на референдуме за рубежом.


    Теги:
    Алматы Референдум
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