РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские гимнасты завоевали три медали на Кубке вызова в Ташкенте

    В Ташкенте (Узбекистан) проходят финальные выступления в рамках этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанские гимнасты завоевали три медали на Кубке вызова в Ташкенте
    Фото: НОК РК

    Команда Казахстана сегодня, 21 июня, завоевала три медали.

    У мужчин в упражнениях на параллельных брусьях Ильяс Азизов показал второй результат, набрав 13.100 балла. На третью ступень пьедестала в этом виде программы поднялся Дмитрий Патанин - 12.700. Победу же одержал Ахрорхон Темирхонов (Узбекистан) - 13.550.

    В упражнениях на бревне Коркем Ербосынкызы отметилась бронзовой наградой - 12.100. Первой стала Кайлия Немур (Алжир) - 13.300. Следом финишировала Одинахон Робиджонова (Узбекистан) - 12.500.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика Гимнастика Спортивная гимнастика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают