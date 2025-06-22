20:20, 21 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстанские гимнасты завоевали три медали на Кубке вызова в Ташкенте
В Ташкенте (Узбекистан) проходят финальные выступления в рамках этапа Кубка вызова по спортивной гимнастике. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Команда Казахстана сегодня, 21 июня, завоевала три медали.
У мужчин в упражнениях на параллельных брусьях Ильяс Азизов показал второй результат, набрав 13.100 балла. На третью ступень пьедестала в этом виде программы поднялся Дмитрий Патанин - 12.700. Победу же одержал Ахрорхон Темирхонов (Узбекистан) - 13.550.
В упражнениях на бревне Коркем Ербосынкызы отметилась бронзовой наградой - 12.100. Первой стала Кайлия Немур (Алжир) - 13.300. Следом финишировала Одинахон Робиджонова (Узбекистан) - 12.500.