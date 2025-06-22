Казахстанские гимнасты завоевали три медали на Кубке вызова в Ташкенте

Команда Казахстана сегодня, 21 июня, завоевала три медали.

У мужчин в упражнениях на параллельных брусьях Ильяс Азизов показал второй результат, набрав 13.100 балла. На третью ступень пьедестала в этом виде программы поднялся Дмитрий Патанин - 12.700. Победу же одержал Ахрорхон Темирхонов (Узбекистан) - 13.550.

В упражнениях на бревне Коркем Ербосынкызы отметилась бронзовой наградой - 12.100. Первой стала Кайлия Немур (Алжир) - 13.300. Следом финишировала Одинахон Робиджонова (Узбекистан) - 12.500.