05:17, 27 Май 2024 | GMT +6
Казахстанские гимнасты взяли два золота на турнире в Болгарии
Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась тремя наградами на этапе Кубка вызова в Варне (Болгария), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Нариман Курбанов стал победителем финала в упражнениях на коне. Он набрал 15.433 балла.
Дмитрий Патанин, в свою очередь, стал лучшим в вольных упражнениях — 14.033. В этом же виде программы Асан Салимов завоевал бронзовую медаль.