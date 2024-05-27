Казахстанские гимнасты взяли два золота на турнире в Болгарии

Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась тремя наградами на этапе Кубка вызова в Варне (Болгария), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Нариман Курбанов стал победителем финала в упражнениях на коне. Он набрал 15.433 балла.

Дмитрий Патанин, в свою очередь, стал лучшим в вольных упражнениях — 14.033. В этом же виде программы Асан Салимов завоевал бронзовую медаль.