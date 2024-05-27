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    05:17, 27 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские гимнасты взяли два золота на турнире в Болгарии

    Казахстанские гимнасты взяли два золота на турнире в Болгарии
    Фото: Olympic.kz

    Мужская команда Казахстана по спортивной гимнастике отметилась тремя наградами на этапе Кубка вызова в Варне (Болгария), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Нариман Курбанов стал победителем финала в упражнениях на коне. Он набрал 15.433 балла.

    Дмитрий Патанин, в свою очередь, стал лучшим в вольных упражнениях — 14.033. В этом же виде программы Асан Салимов завоевал бронзовую медаль.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Болгария Золото Гимнастика Победа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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