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    18:06, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские гимнасты вышли в финал лицензионного этапа Кубка мира в Дохе

    Казахстанские гимнасты вышли в финал лицензионного этапа Кубка мира в Дохе
    Фото: Olympic.kz

    В Дохе (Катар) стартовал лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В финал соревнований вышли четыре представителя команды Казахстана, передает агентство Kazinform.

    В упражнениях на коне в финал пробился Нариман Курбанов. Он в квалификации показал второй результат. Спортсмен бьется за олимпийскую лицензию.

    Милад Карими и Дмитрий Патанин поборются за награды в вольных упражнениях.

    У женщин Аида Бауыржанова с седьмым результатом вышла в финал в опорном прыжке.

    Ранее сообщалось, что гимнастка Эльжана Таниева остановилась в шаге от медали этапа Кубка мира в Болгарии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Гимнастика Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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