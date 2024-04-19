Казахстанские гимнасты вышли в финал лицензионного этапа Кубка мира в Дохе

В Дохе (Катар) стартовал лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В финал соревнований вышли четыре представителя команды Казахстана, передает агентство Kazinform.

В упражнениях на коне в финал пробился Нариман Курбанов. Он в квалификации показал второй результат. Спортсмен бьется за олимпийскую лицензию.

Милад Карими и Дмитрий Патанин поборются за награды в вольных упражнениях.

У женщин Аида Бауыржанова с седьмым результатом вышла в финал в опорном прыжке.

Ранее сообщалось, что гимнастка Эльжана Таниева остановилась в шаге от медали этапа Кубка мира в Болгарии.