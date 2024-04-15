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    17:00, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Гимнастка Эльжана Таниева остановилась в шаге от медали этапа Кубка мира в Болгарии

    Эльжана Таниева
    Фото: Olympic.kz

    В Софии (Болгария) завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. Казахстанская гимнастка Эльжана Таниева выступила в трех финалах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Лидер команды Казахстана в финале многоборья показала пятый результат, набрав 131,400 балла. Первой в этом виде программы стала Боряна Калейн (Болгария) - 137,300.

    В финале упражнений с булавами Таниева завершила выступление на четвертом месте (32,950). Также она показала седьмой результат в упражнениях с лентой.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Болгария Гимнастика
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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