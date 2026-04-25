Казахстанские генералы показали уровень своей физической подготовки

Контрольные нормативы выполнили 12 генералов — представителей высшего офицерского состава.

Их участие стало наглядным примером личной ответственности и задало высокий ориентир для всего личного состава. Они сдали зачеты по физической подготовке, включающие упражнения № 3 (подтягивание на перекладине) и № 37 (бег на 1 км).

— Физическая подготовка является неотъемлемой частью воинской службы. Командиры всегда должны быть примером для личного состава. Поэтому необходимо не только предъявлять требования, но и самим соответствовать им. Армия — это не только техника, прежде всего, это сильный духом, физически подготовленный, хорошо обученный и дисциплинированный воин, — сказал первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Каныш Абубакиров.

Контрольный зачет по итогам зимнего периода у руководящего состава принимали офицеры Спортивного комитета. Особое внимание уделялось не только выполнению нормативов, но и технике упражнений, выносливости и общему уровню физической готовности.

Медицинское сопровождение спортивного мероприятия обеспечивала врачебно-фельдшерская бригада, оснащенная необходимыми средствами, оборудованием и санитарным транспортом.

В целом руководящий состав Министерства подтвердил хороший уровень физической подготовки и готовность к выполнению установленных нормативов в полном объеме. Офицеры, показавшие лучшие результаты, подлежат поощрению в ходе следующего сбора. Полученные показатели будут учтены при дальнейшем планировании физической подготовки.

Участие в контрольных занятиях руководства ведомства подчеркивает, что требования к физической выучке в Вооруженных силах едины для всех и остаются важной составляющей боевой готовности.

