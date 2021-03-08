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    12:00, 08 Март 2021 | GMT +6

    Казахстанские фристайлистски вышли в финал чемпионата мира в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, на горном курорте «Шымбулак», стартовал чемпионат мира по фристайлу-могулу. Казахстанки Юлия Галышева и Анастасия Городко вышли в финал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам квалификации среди женщин Галышева стала второй, набрав 78,23 очка. Опередила ее французская фристайлистка Перрин Лаффонт(79,41).

    В финал от Казахстана также прошла Анастасия Городко (70,76) - 15 место. Аяулым Амренова и Олеся Граур не смогли квалифицироваться.

    В мужских соревнованиях Казахстан представят Павел Колмаков, Дмитрий Рейхерд, Антон Бондарев и Сергей Романов. Квалификация начнётся в 12:30. Прямую трансляцию показывает на телеканале Qazsport.

    В чемпионате участвуют 140 спортсменов из 19 стран мира. Первоначально соревнования были запланированы к проведению в городе Чжанцзякоу (Китай), но пандемия внесла свои коррективы. Чемпионат пытались провести и в канадском Калгари, но попытка не принесла успеха.

    Предложение о проведении чемпионата в Алматы в адрес Национальной лыжной ассоциации страны отправила Международная федерация лыжного спорта FIS. Подготовка к проведению этих соревнований прошла в рекордно короткие сроки.

    Напомним, ГК «Шымбулак» во время проведения чемпионата мира и этапов кубка мира (13-14 марта) работает в обычном режиме, но по количеству гостей на курорте введены ограничения - не более 2 тысяч человек.



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