Казахстанские фристайлистски вышли в финал чемпионата мира в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, на горном курорте «Шымбулак», стартовал чемпионат мира по фристайлу-могулу. Казахстанки Юлия Галышева и Анастасия Городко вышли в финал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам квалификации среди женщин Галышева стала второй, набрав 78,23 очка. Опередила ее французская фристайлистка Перрин Лаффонт(79,41).

В финал от Казахстана также прошла Анастасия Городко (70,76) - 15 место. Аяулым Амренова и Олеся Граур не смогли квалифицироваться.

В мужских соревнованиях Казахстан представят Павел Колмаков, Дмитрий Рейхерд, Антон Бондарев и Сергей Романов. Квалификация начнётся в 12:30. Прямую трансляцию показывает на телеканале Qazsport.

В чемпионате участвуют 140 спортсменов из 19 стран мира. Первоначально соревнования были запланированы к проведению в городе Чжанцзякоу (Китай), но пандемия внесла свои коррективы. Чемпионат пытались провести и в канадском Калгари, но попытка не принесла успеха.

Предложение о проведении чемпионата в Алматы в адрес Национальной лыжной ассоциации страны отправила Международная федерация лыжного спорта FIS. Подготовка к проведению этих соревнований прошла в рекордно короткие сроки.

Напомним, ГК «Шымбулак» во время проведения чемпионата мира и этапов кубка мира (13-14 марта) работает в обычном режиме, но по количеству гостей на курорте введены ограничения - не более 2 тысяч человек.



