Казахстанские фильмы «Томирис» и «Паралимпиец» показали зрителям в Сеуле

В Сеуле в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея стартовали Дни казахстанского кино. Корейской аудитории представили фильмы «Томирис», «Паралимпиец» и «Алматы, я люблю тебя», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Казахстана Арман Кырыкбаев, президент Корейской культурной ассоциации Самуэль Чон, а также представители отечественной киноиндустрии.

— Сегодня отношения Казахстана и Кореи динамично развиваются по многим направлениям, в том числе в сфере культуры. Государственный визит Главы государства в Республику Корея сопровождается масштабной культурной программой, — отметил Арман Кырыкбаев.

Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

По его словам, помимо Дней казахстанского кино в Сеуле проходит фестиваль Kazakhstan–Korea Cultural Village, где представлены культурное наследие Казахстана, традиционное и современное искусство.

Представленные картины знакомят корейских зрителей с разными сторонами Казахстана. Историческая драма «Томирис» посвящена наследию Великой степи, «Алматы, я люблю тебя» рассказывает о современной городской жизни, а «Паралимпиец» — о человеке, преодолевающем жизненные испытания.

Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

В рамках программы представители казахстанской киноиндустрии встретились с корейскими зрителями, рассказали о создании фильмов и обсудили дальнейшее профессиональное и творческое сотрудничество между кинематографистами двух стран.

Фото: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Напомним, Казахстан и Южная Корея договорились о сотрудничестве в энергетике, трудоустройстве и культуре.

Ранее Kazinform сообщал, что фильм Жаннат Алшановой «Победителей видно на старте» был представлен на Пусанском международном кинофестивале в Южной Корее. Позже картина получила награду на Таллиннском международном кинофестивале.