Казахстанские фильмы получили награды на кинофестивале в Испании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Картины «Казахфильма» получили награды на кинофестивале в Испании «Asian Film Festival Barcelona», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, фильм «Девушка и море», режиссерами которого являются Азизжан Заиров и Мухамед Мамырбеков получил награду «Лучший фильм» в секции «Панорама», а картина «Аруах» Хуата Ахметова была отмечена призом «За лучший сценарий».

Оба фильма сняты на киностудии «Казахфильм» имени Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Сюжет социальной драмы «Девушка и море» рассказывает о непростой судьбе девушки по имени Асель, которая живет с диагнозом ДЦП, о ее мечтах, о любви и семье. Девушка встречает парня Тахира с такой же физической проблемой. Молодые влюбляются и планируют создать семью, но на пути к мечте много препятствий.

На сегодняшний день на счету картины успешное участие в нескольких международных кинофестивалях. Фильм успел завоевать следующие награды: приз «За лучшее исполнение женской роли» (Динара Шарипова), Romford film festival, Лондон, 2019; Специальный приз от общественного деятеля Каринэ Хабировой в номинации «Социальное и мотивационное кино» и Специальный приз «За воплощение мечты» от Министерства семьи и труда Республики Башкортостан (актеру Тахиру Умарову) IV МКФ «Серебряный Акбузат», г. Уфа, Башкортостан, 2019.

Картина «Аруах» рассказывает о судьбоносной встрече двух главных героев – старика Агатая и мальчика-сироты. Автором идеи фильма и исполнителем главной роли выступил мэтр казахского кинематографа, Народный артист СССР Асанали Ашимов, в сентябре этого года получивший за свою работу в «Аруахе» приз за лучшую мужскую роль на Открытом российском кинофестивале «Киношок».

Также в фестивале принимали участие еще несколько картин «Казахфильма»: «Шынырау» Жанабека Жетируова, «Саташ» Тулегена Байтукенова и «На грани» Алдияра Байракимова. Данный фестиваль проводился в этом году в 7-ой раз. Гости мероприятия смогли увидеть около 100 фильмов из 25 азиатских стран.