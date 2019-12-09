Казахстанские фильмы покажут в России на фестивале кино

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 16 декабря в рамках Фестиваля казахстанского кино в России в городе Омск состоится показ картин производства АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В киноцентре «Вавилон» будут показаны: фильм «Путь Лидера. Астана» режиссера Акана Сатаева и мультфильм «Культегин» режиссера Адая Абельдинова. На показ приглашен Генеральный консул РК в Омске и другие почетные гости.





«Путь Лидера. Астана» – это шестая часть киноэпопеи «Путь Лидера». В основу фильма легла история строительства столицы Казахстана. События берут свое начало в июле 1994 года, когда в те нелегкие времена экономического кризиса и политической нестабильности Нурсултан Абишевич Назарбаев выдвигает предложение перенести столицу из Алматы в Акмолу. Несмотря на все риски и противоречивые мнения, преодолевая сомнения, критику скептиков и финансовые трудности, было принято решение начать перенос столицы. И 10 июня 1998 года состоялась международная презентация новой столицы Казахстана.

Историческая анимационная лента «Культегин» рассказывает о юных годах Культегина – известного военачальника Тюркского каганата.

В январе 2020 года мероприятия Фестиваля казахстанского кино в Омске продолжатся, и омичи смогут увидеть «Казахское ханство. Алмазный меч». Фильм будет показан на казахском языке, с субтитрами на русском языке. Режиссер фильма – Заслуженный деятель РК, кинорежиссер, сценарист и художник Рустем Абдрашов.

«Казахское ханство. Алмазный меч» является первой частью исторической кинодилогии «Казахское ханство», снятой по мотивам первого романа «Заговоренный меч» из трилогии Ильяса Есенберлина «Кочевники».

Напомним, что фильм рассказывает об истории возникновения Казахского ханства, а также о роли султанов Жанибека и Керея в его формировании. Автором идеи создания «Казахского ханства» выступил Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Все картины произведены киностудией «Казахфильм» им.Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК.