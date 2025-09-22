Казахстанские фигуристы не смогли завоевать путевку на Олимпиаду-2026

Бойсангур Датиев и Гаухар Наурызова боролись за путевку на Олимпиаду-2026 в танцах на льду. Для завоевания квоты необходимо было войти в топ-4.

Однако эта задача фигуристам не покорилась. В произвольном танце Датиев и Наурызова стали 15-ми. В сумме атлеты набрали 134.78 балла, заняв итоговое 15 место.

Олимпийские путевки завоевали Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 198.73; Холли Харрис/Джейсон Чан (Австралия) — 183.50; София Валь/Асаф Казимов (Испания) — 170.32; Шиюэ Ван/Синьюй Лю (Китай) — 168.83.

В мужском одиночном катании Диас Жиренбаев в сумме набрал 189.14 балла, заняв итоговое 14- место. Квоты на участие в Олимпиаде-2026 получали пять лучших фигуристов.

Фото: sport.kz

Обладателями путевок стали Петр Гуменник (Россия) — 262.82, Ким Хен Гем (Южная Корея) — 228.60, Донован Каррильо (Мексика) — 222.36, Кирилл Марсак (Украина) — 217.57, Ли Юйсян (Тайбэй) — 216.98.

Ранее Kazinform писал, что казахстанские фигуристы не попали в Топ-10 после короткой программы в отборе на Олимпиаду.