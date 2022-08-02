2 Августа 2022 12:47

Казахстанские фермеры выступают против запрета на экспорт скота

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фермеры обратились в национальную палату «Атамекен» с просьбой о поддержке в пересмотре решения Министерства сельского хозяйства . Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП.

Для обсуждения вопроса на площадке НПП собрались представители всех заинтересованных сторон. В обсуждении ограничений экспорта крупного рогатого скота приняли участие около 90 представителей отрасли: фермеры и мясопереработчики со всех регионов страны, представители филиалов МСХ и Нацпалаты.

«Сейчас действует ограничение на экспорт крупного рогатого скота. Это решение несет в себе как позитивные, так и негативные стороны», – сказал директор департамента агропромышленного комплекса НПП Ербол Есенеев.

Вице-министр сельского хозяйства Женис Усербай разъяснил позицию министерства. По его словам, в первой половине 2022 года экспорт крупного рогатого скота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменился. При этом ведомство готово внести корректировки в отношении действующих ограничений.

«Сейчас размер экспорта установлен в количестве 30 тыс. голов крупного рогатого скота и 60 тыс. голов мелкого рогатого скота. Мы понимаем, что цель экспортеров – дороже продать свой скот, переработчикам же выгоднее перерабатывать мясо за счет внутреннего рынка и продавать уже переработанное мясо. Сейчас мы не говорим об односторонней поддержке фермеров или мясопереработчиков. Мы должны найти сбалансированную позицию, каков должен быть объем экспорта и его наполнение», – подчеркнул вице-министр.

Запрет на экспорт скота поддержал представитель костанайской компании BEEF EXPORT GROUP Александр Пархоменко.

«Сейчас закупаем скот у крупных и мелких фермеров до переработки. Если мы будем продавать за рубеж просто сырье, то будем вынуждены закупать дорогую готовую продукцию извне», – отметил Александр Пархоменко.

По словам спикера, сейчас закупочная цена на местный крупный рогатый скот составляет 1,1 тыс. тенге за 1 кг, а в Узбекистан экспортируют по 2,1-2,3 тыс. тенге.

Фермеры такие расценки опровергают. По их словам, мясопереработчики закупают сырье от 700 до 850 тенге, а закупаемые ими объемы не слишком велики. Животноводам это невыгодно, и они вынуждены закрывать свои фермы.

Представитель Союза фермеров ВКО Серик Байгалиев предложил сбалансировать объемы экспорта и импорта. По его мнению, если МСХ ограничивает количество экспортируемого скота, то каждый аул должен понимать, сколько голов скота он может экспортировать.

«У фермеров вообще не должно быть ограничений. Мы должны выявить объем экспорта каждого фермера по стране. Запросить количество по всем сельским округам, аулам, и тогда мы получим достаточно четкую картину. Если мясоперереработчики предложат выгодные цены, то экспортировать скот никто не будет. Это – рынок. Предприниматель будет там, где выгода», – сообщил Серик Байгалиев.

Подводя итоги совещания, представитель НПП Ербол Есенеев пообещал направить все предложения на рассмотрение межведомственной комиссии и предложил сторонам найти взаимовыгодное решение.

«В первую очередь отечественным мясопереработчикам нужно определить необходимый объем сырья. Второй вопрос – контрабанда. Несмотря на ограничения, в некоторых регионах, например, в Туркестане, зафиксированы случаи незаконного экспорта крупного рогатого скота. Необходимо также пересмотреть объемы квотирования. Предлагаю учесть все эти и другие замечания и вынести на обсуждение МВК», – заключил Ербол Есенеев.