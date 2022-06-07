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Казахстанские фермеры покупают дизельное топливо по 200 тенге за литр

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Июня 2022, 10:42
Казахстанские фермеры покупают дизельное топливо по 200 тенге за литр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах господдержки отечественным сельхозтоваропроизводителям на время посевных работ доложил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для своевременного проведения посевной кампании приняты все необходимые меры государственной поддержки – это удешевленный ГСМ, льготный кредит и т.д. В текущем году на проведение посевных работ - на период февраль – июнь выделено дизтопливо в объеме 400,2 тыс. тонн, это на 20 тыс. тонн больше, чем в прошлом году», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По его словам, с учетом расходов операторов областей по доставке, хранению и реализации средняя цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 200 тенге за литр, что в среднем дешевле на 15%.

«По состоянию на 7 июня текущего года, при плане 400,2 тыс. тонн оплачено на 378,5 тыс. тонн дизтоплива, или 95% от плана, отгружено 359 тыс. тонн. В целом отгрузка топлива осуществляется аграриям согласно утвержденному графику», - заключил министр.


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