НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские фермеры купили сельхозтехнику на 140 миллиардов тенге. Об этом сообщил на брифинге первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр отметил, что цены на нефтепродукты растут, средняя цена дизтоплива составляет 192 тенге за литр.

«Несмотря на существенный рост цен, Правительством были приняты все меры для обеспечения 100 процентов потребности в дизтопливе на посевные работы. Средняя цена составила 165 тенге/литр, что на 14% дешевле рыночной. Всего на весенне-полевые работы 2021 года выделено 380 тыс. тонн льготного дизтоплива. Дефицита дизтоплива не наблюдается. Также хочу отметить, что уровень приобретения сельхозтехники показывает положительную динамику. За 5 месяцев 2021 года по республике приобретено 8 700 единиц техники на сумму почти 140 млрд тенге. К концу года планируется довести на сумму порядка до 240 млрд тенге, это будет способствовать исполнению поручения Главы государства по увеличению производительности труда в 2,5 раза», – сказал А.Сапарбаев.

По словам вице-министра, решена проблема первоначального взноса, так как инвестиционная субсидия может использоваться в качестве аванса. При этом растет доля приобретения продукции отечественного сельхозмашиностроения. Учитывая более низкую цену сельхозтехники отечественного производства в сравнении с техникой стран дальнего зарубежья, по некоторым видам техники наблюдается ажиотажный спрос со стороны сельхозтоваропроизводителей.

А. Сапарбаев отметил, что общая сумма финансирования весенне-полевых работ составила почти 128 млрд тенге. В целом, посевную кампанию текущего года планируется завершить к 3 июня.