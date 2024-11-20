Казахстанские эквилибристы впервые выиграли чемпионат мира в Швеции

18-летняя Лидия Щербакова занимается воздушно-спортивным эквилибром уже несколько лет. Говорит, увидела этот вид спорта в Instagram и решила попробовать. В итоге втянулась настолько, что целых 6 лет шла к первой крупной золотой медали.

Фото со страницы Ирины Лукиной в Instagram

- До того, как прийти в этот спорт, я занималась танцами, поэтому растяжка у меня уже была, что мне очень помогло в этом спорте. Я начала заниматься у одного тренера, потом перешла к главному тренеру. Мне понравилось, что занятия проходят на воздушных снарядах, в воздухе. Это завораживало. Решила попробовать. Самое важное в этом спорте - иметь выдержку, терпеть боль. Этот спорт, на самом деле, тяжелый. Чемпионат мира — это первая такая победа. В прошлые годы мне это не удавалось, потому что в Казахстане сильная конкуренция. У меня второе место в соло и первое место в дуэте, - говорит Лидия Щербакова.

В сольном выступлении павлодарка не смогла обойти лишь участницу из США. Вместе с тем, в дуэте с ней «золото» получила Софья Пономаренко. Медали привезли с чемпионата мира из Швеции также Диана Черная и Таисия Карпенко в категории «воздушное кольцо дуэтом» среди участников в возрасте от 10 до 17 лет.

Стоит отметить, воздушно-спортивный эквилибр включает в себя разные направления, такие как акробатика, хореография, гимнастика и, конечно, эквилибристка. При этом девушки должны обладать актерским мастерством. Все это, в совокупности, может принести заветную медаль на соревнованиях.

Фото со страницы Ирины Лукиной в Instagram

По словам главного тренера Павлодарской области, а по совместительству председателя Казахстанской федерации по воздушно-спортивному эквилибру Ирины Лукиной, этот вид спорта в последние годы довольно популярный. В регионе занимается порядка 500 девушек разных возрастов. Чемпионат мира в Швеции, между тем, показал, что уровень павлодарок и казахстанских спортсменов в целом, на высоте. Показать лучший результат среди 46 стран – это упорный труд.

- Долгие годы мы к этому шли путем многочасовых ежедневных тренировок. Для нас это колоссальная победа. Есть различные травмы, лбы разбивали. Злата Пархоменко выступала и, к сожалению, места не заняла, потому что перед соревнованиями ногу сломала. Это травмоопасный спорт. Я об этом сразу говорю родителям детей, которые приводят их ко мне. Это все, конечно, достаточно сложно, - говорит Ирина Лукина.

«Золото» в дуэте в категории 18+ для Казахстана стало первым в истории. Стоит отметить, соревнования по воздушно-спортивному эквилибру – это красочное шоу, которое завораживает техникой участниц, способных, находясь на высоте, демонстрировать удивительные приемы.

Напомним, два года назад эквилибристка Анна Демидова из Казахстана завоевала бронзовую корону международного фестиваля «Принцесса цирка».