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    02:05, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Казахстанские эквилибристы впервые выиграли чемпионат мира в Швеции

    Павлодарцы завоевали первую в истории Казахстана золотую медаль в дуэте по воздушно-спортивному эквилибру. Чемпионат мира проходил в Швеции, где приняли участие представители 46 стран. Этот спорт включает в себя несколько направлений, при этом он довольно опасный. Как хрупкие девушки смогли достичь заветной цели, узнал корреспондент агентства Kazinform.

    Павлодарские эквилибристы впервые выиграли чемпионат мира в Швеции
    Фото со страницы Ирины Лукиной в Instagram

    18-летняя Лидия Щербакова занимается воздушно-спортивным эквилибром уже несколько лет. Говорит, увидела этот вид спорта в Instagram и решила попробовать. В итоге втянулась настолько, что целых 6 лет шла к первой крупной золотой медали.

    Павлодарские эквилибристы впервые выиграли чемпионат мира в Швеции
    Фото со страницы Ирины Лукиной в Instagram

    - До того, как прийти в этот спорт, я занималась танцами, поэтому растяжка у меня уже была, что мне очень помогло в этом спорте. Я начала заниматься у одного тренера, потом перешла к главному тренеру. Мне понравилось, что занятия проходят на воздушных снарядах, в воздухе. Это завораживало. Решила попробовать. Самое важное в этом спорте - иметь выдержку, терпеть боль. Этот спорт, на самом деле, тяжелый. Чемпионат мира — это первая такая победа. В прошлые годы мне это не удавалось, потому что в Казахстане сильная конкуренция. У меня второе место в соло и первое место в дуэте, - говорит Лидия Щербакова. 

    В сольном выступлении павлодарка не смогла обойти лишь участницу из США. Вместе с тем, в дуэте с ней «золото» получила Софья Пономаренко. Медали привезли с чемпионата мира из Швеции также Диана Черная и Таисия Карпенко в категории «воздушное кольцо дуэтом» среди участников в возрасте от 10 до 17 лет.

    Стоит отметить, воздушно-спортивный эквилибр включает в себя разные направления, такие как акробатика, хореография, гимнастика и, конечно, эквилибристка. При этом девушки должны обладать актерским мастерством. Все это, в совокупности, может принести заветную медаль на соревнованиях.

    Павлодарские эквилибристы впервые выиграли чемпионат мира в Швеции
    Фото со страницы Ирины Лукиной в Instagram

    По словам главного тренера Павлодарской области, а по совместительству председателя Казахстанской федерации по воздушно-спортивному эквилибру Ирины Лукиной, этот вид спорта в последние годы довольно популярный. В регионе занимается порядка 500 девушек разных возрастов. Чемпионат мира в Швеции, между тем, показал, что уровень павлодарок и казахстанских спортсменов в целом, на высоте. Показать лучший результат среди 46 стран – это упорный труд.

    - Долгие годы мы к этому шли путем многочасовых ежедневных тренировок. Для нас это колоссальная победа. Есть различные травмы, лбы разбивали. Злата Пархоменко выступала и, к сожалению, места не заняла, потому что перед соревнованиями ногу сломала. Это травмоопасный спорт. Я об этом сразу говорю родителям детей, которые приводят их ко мне. Это все, конечно, достаточно сложно, - говорит Ирина Лукина.

    «Золото» в дуэте в категории 18+ для Казахстана стало первым в истории. Стоит отметить, соревнования по воздушно-спортивному эквилибру – это красочное шоу, которое завораживает техникой участниц, способных, находясь на высоте, демонстрировать удивительные приемы.

    Напомним, два года назад эквилибристка Анна Демидова из Казахстана завоевала бронзовую корону международного фестиваля «Принцесса цирка».

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Павлодар Швеция Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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