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Казахстанка завоевала бронзовую корону международного фестиваля «Принцесса цирка»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Октября 2022, 13:00
Казахстанка завоевала бронзовую корону международного фестиваля «Принцесса цирка»

САРАТОВ. КАЗИНФОРМ - ТАСС - Международный фестиваль «Принцесса цирка» прошел в Саратове в восьмой раз, в нем приняли участие 120 девушек. Золотые, серебряные и бронзовые короны фестиваля получили участницы из России, Франции, Вьетнама и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Победителей объявил ведущий народный артист России Эдгард Запашный.

Воздушная гимнастка Большого Московского цирка Татьяна Беликова, выступившая с номером на ремнях, получила Гран-при и титул «Принцесса цирка».

Две золотые короны получили потомственная дрессировщица белых тигров Алиса Нестерова из России, а также воздушные гимнастки Фам Тхи Хуон и Чу Хонг Туй с номером Du son (Скрипичный ключ) из Вьетнама. Серебряные короны получили 14-летняя эквилибристка на вращающемся диске Королевского цирка Гии Эрадзе София Готфрид, гимнастка на полотнах с дрессурой лошади Екатерина Дмитриева и акробаты цирковой студии «Феерия» с номером «Икарийские игры» Ксения Соловьева и Арина Сагайдак.

Бронзовыми призерами стали эквилибристка Анна Демидова из Казахстана, воздушная гимнастка на корд-де-пареле Евгения Завадская, воздушные гимнастки на кольце Шарлотта Жоге и Элен Колесников из Франции, а также клоунесса Оксана Нескладная из Большого Московского цирка.

Также почетными наградами были отмечены и балет Королевского цирка Гии Эрадзе, соло-жонглер Диана Грачева, эквилибристка на колесе Екатерина Иванова, клоунесса Ольга Скрипачева, соло-эквилибристы Кристина Терентьева из Луганска и Неизен Тугулудурсайхан из Монголии и другие.

Видео ТАСС


Фото: Андрей ХАЛИН


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