Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на играх СНГ

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – Шесть казахстанских дзюдоистов стали победителями международного турнира «Игры СНГ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В эти дни Казань принимает I Игры СНГ - международный мультиспортивный турнир среди атлетов от 14 до 23 лет.

В очередной соревновательный день за медали боролись дзюдоисты. По итогам турнира казахстанские атлеты завоевали шесть медалей.

Ермек Амангельды (66 кг) вышел в финал и завоевал серебряную медаль. Среди бронзовых призеров - Шерзод Давлатов (60 кг), Данияр Шамшаев (73 кг), Айдар Арапов (90 кг), Акмарал Науатбек (52 кг) и Мадина Парагулгова (до 78 кг).

Отметим, что в соревнованиях по дзюдо приняли участие семь мастеров татами из Казахстана. Только один спортсмен, Аян Байгазы, выступавший в весовой категории до 81 кг, занял пятое место и остался без приза.