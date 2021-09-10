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    13:11, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские дзюдоисты завоевали шесть медалей на играх СНГ

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    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – Шесть казахстанских дзюдоистов стали победителями международного турнира «Игры СНГ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В эти дни Казань принимает I Игры СНГ - международный мультиспортивный турнир среди атлетов от 14 до 23 лет.

    В очередной соревновательный день за медали боролись дзюдоисты. По итогам турнира казахстанские атлеты завоевали шесть медалей.

    Ермек Амангельды (66 кг) вышел в финал и завоевал серебряную медаль. Среди бронзовых призеров - Шерзод Давлатов (60 кг), Данияр Шамшаев (73 кг), Айдар Арапов (90 кг), Акмарал Науатбек (52 кг) и Мадина Парагулгова (до 78 кг).

    Отметим, что в соревнованиях по дзюдо приняли участие семь мастеров татами из Казахстана. Только один спортсмен, Аян Байгазы, выступавший в весовой категории до 81 кг, занял пятое место и остался без приза.


    Теги:
    Спорт Дзюдо Главная СНГ
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