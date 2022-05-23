17:36
23 Мая 2022 16:30
Казахстанские дзюдоистки завоевали три медали Кубка Европы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная женская сборная Казахстана по дзюдо завоевала три медали на Кубке Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Кубок Европы среди дзюдоистов прошел в Малаге, Испания. Казахстанские спортсменки на этом турнире завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.
В весовой категории до 63 кг Есмигуль Куюлова стала победительницей соревнований. В весовой категории свыше 78 кг Карина Такиева завоевала «серебро», а Аида Тойшибекова – «бронзу».
В турнире приняли участие 320 мастеров татами из 29 стран.
Читайте также
Лента новостей
17:25
17:17
17:08
17:00
16:52
16:47
16:44
16:35
16:30
16:24
16:23
16:18
16:16
16:12
16:09
15:51
15:49
15:40
15:37