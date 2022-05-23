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Казахстанские дзюдоистки завоевали три медали Кубка Европы
23 Мая 2022 16:30

Казахстанские дзюдоистки завоевали три медали Кубка Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная женская сборная Казахстана по дзюдо завоевала три медали на Кубке Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Кубок Европы среди дзюдоистов прошел в Малаге, Испания. Казахстанские спортсменки на этом турнире завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

В весовой категории до 63 кг Есмигуль Куюлова стала победительницей соревнований. В весовой категории свыше 78 кг Карина Такиева завоевала «серебро», а Аида Тойшибекова – «бронзу».

В турнире приняли участие 320 мастеров татами из 29 стран.

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