23 Мая 2022 16:30

Казахстанские дзюдоистки завоевали три медали Кубка Европы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная женская сборная Казахстана по дзюдо завоевала три медали на Кубке Европы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Кубок Европы среди дзюдоистов прошел в Малаге, Испания. Казахстанские спортсменки на этом турнире завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

В весовой категории до 63 кг Есмигуль Куюлова стала победительницей соревнований. В весовой категории свыше 78 кг Карина Такиева завоевала «серебро», а Аида Тойшибекова – «бронзу».

В турнире приняли участие 320 мастеров татами из 29 стран.