Казахстанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Qazaqstan Barysy Grand Slam

По сообщению Федерации дзюдо, сборная Казахстана завоевала на домашнем турнире 3 серебряные и 6 бронзовых медалей, заняв 9 место в общем медальном зачёте.

Список казахстанских призеров турнира выглядит следующим образом:

· Гусман Кыргызбаев — серебро (-66 кг)

· Ерасыл Кажыбаев — серебро (+100 кг)

· Талгат Орынбасар — серебро (-60 кг)

· Магжан Шамшадин — бронза (-60 кг)

· Аман Бакытжан — бронза (-60 кг)

· Абылайхан Жубаназар — бронза (-81кг)

· Есет Куанов — бронза (-73кг)

· Бакжан Байтас — бронза (-100кг)

· Марат Байкамуров — бронза (-100кг)

Фото: Арлан Олжабай

На І месте медального зачета расположились представители IJF с 3 золотыми и 2 серебряными медалями, на ІІ месте Южная Корея с 3 золотыми медалями, а ІІІ место заняла сборная Японии с 2 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями.

В турнире приняли участие 358 дзюдоистов из 44 стран, выступивших в 14 весовых категориях. В числе участников были чемпионы Олимпийских игр и победители чемпионата мира.

Важно отметить, что данный турнир стал последним этапом Grand Slam в преддверии чемпионата мира 2025 года.

В этом году турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam прошел в нашей стране в третий раз. Согласно соглашению между Федерацией дзюдо Казахстана и Международной федерацией дзюдо (IJF), Казахстан продолжит принимать этапы серии Grand Slam до 2026 года.

Напомним, мы писали что турнир посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Гостем турнира стал президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, а также специальный гость — Олимпийский чемпион Елдос Сметов.