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    21:32, 11 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Qazaqstan Barysy Grand Slam

    В Астане завершился престижный международный турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam, проходивший с 9 по 11 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Qazaqstan Barysy Grand Slam
    Фото: Арлан Олжабай

    По сообщению Федерации дзюдо, сборная Казахстана завоевала на домашнем турнире 3 серебряные и 6 бронзовых медалей, заняв 9 место в общем медальном зачёте.

    Список казахстанских призеров турнира выглядит следующим образом:

    · Гусман Кыргызбаев — серебро (-66 кг)

    · Ерасыл Кажыбаев — серебро (+100 кг)

    · Талгат Орынбасар — серебро (-60 кг)

    · Магжан Шамшадин — бронза (-60 кг)

    · Аман Бакытжан — бронза (-60 кг)

    · Абылайхан Жубаназар — бронза (-81кг)

    · Есет Куанов — бронза (-73кг)

    · Бакжан Байтас — бронза (-100кг)

    · Марат Байкамуров — бронза (-100кг)

    Казахстанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Qazaqstan Barysy Grand Slam
    Фото: Арлан Олжабай

    На І месте медального зачета расположились представители IJF с 3 золотыми и 2 серебряными медалями, на ІІ месте Южная Корея с 3 золотыми медалями, а ІІІ место заняла сборная Японии с 2 золотыми, 4 серебряными и 1 бронзовой медалями.

    В турнире приняли участие 358 дзюдоистов из 44 стран, выступивших в 14 весовых категориях. В числе участников были чемпионы Олимпийских игр и победители чемпионата мира.

    Важно отметить, что данный турнир стал последним этапом Grand Slam в преддверии чемпионата мира 2025 года.

    В этом году турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam прошел в нашей стране в третий раз. Согласно соглашению между Федерацией дзюдо Казахстана и Международной федерацией дзюдо (IJF), Казахстан продолжит принимать этапы серии Grand Slam до 2026 года.

    Напомним, мы писали что турнир посетил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Гостем турнира стал президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, а также специальный гость — Олимпийский чемпион Елдос Сметов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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