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    13:52, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские дзюдоисты выиграли «бронзу» чемпионата Азии

    Казахстанские дзюдоисты выиграли «бронзу» чемпионата Азии
    Фото: IJF

    В Гонконге завершился чемпионат Азии по дзюдо. Последний соревновательный день континентального первенства принес казахстанским мастерам татами бронзовую награду в командных битвах, прошедших в формате «стенка на стенку», передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    В схватке за место на пьедестале почета наши соотечественники сражались с командой Туркменистана и взяли верх со счётом 4-2. Победы Казахстану принесли Екатерина Токарева, Камила Берликаш, Ерасыл Кажыбай и Данияр Шамшаев, проиграли свои встречи Айдар Арапов и Бахыт Кусакбаева.

    Дзюдоисты Казахстана выиграли бронзу чемпионата Азии
    Фото: IJF

    В личном первенстве дзюдоисты Казахстана выиграли три бронзовые медали: Галия Тынбаева, Эсмигуль Куюлова и Жанарыс Рахметкали.

    По приезде на родину наши мастера татами начнут подготовку к домашнему старту Grand Slam, который состоится в столице 10-12 мая. Турнир пройдёт на арене «Жекпе-жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Азия
    Ерзат Сергазин
    Автор
    Ерзат Сергазин
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