Казахстанские дзюдоисты выиграли «бронзу» чемпионата Азии

В Гонконге завершился чемпионат Азии по дзюдо. Последний соревновательный день континентального первенства принес казахстанским мастерам татами бронзовую награду в командных битвах, прошедших в формате «стенка на стенку», передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В схватке за место на пьедестале почета наши соотечественники сражались с командой Туркменистана и взяли верх со счётом 4-2. Победы Казахстану принесли Екатерина Токарева, Камила Берликаш, Ерасыл Кажыбай и Данияр Шамшаев, проиграли свои встречи Айдар Арапов и Бахыт Кусакбаева.

Фото: IJF

В личном первенстве дзюдоисты Казахстана выиграли три бронзовые медали: Галия Тынбаева, Эсмигуль Куюлова и Жанарыс Рахметкали.

По приезде на родину наши мастера татами начнут подготовку к домашнему старту Grand Slam, который состоится в столице 10-12 мая. Турнир пройдёт на арене «Жекпе-жек» имени Жаксылыка Ушкемпирова.