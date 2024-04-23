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    08:27, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстанские дзюдоисты завоевали три медали на чемпионате Азии

    Казахстанские дзюдоисты завоевали три медали на чемпионате Азии
    Фото: Olympic.kz

    В Гонконге завершились основные соревнования в рамках чемпионата Азии по дзюдо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В заключительный день команда Казахстана не смогла завоевать медали. За третье место бились Аруна Жангельдина (до 78 кг) и Нурлыхан Шархан (до 100 кг). Однако свои схватки они проиграли.

    Таким образом, в активе казахстанских дзюдоистов три медали. Третьими стали Галия Тынбаева (до 48 килограммов), Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов) и Жанарыс Рахметкали (до 66 килограммов).

    23 апреля пройдут командные соревнования.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Азия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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