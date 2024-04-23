Казахстанские дзюдоисты завоевали три медали на чемпионате Азии

В Гонконге завершились основные соревнования в рамках чемпионата Азии по дзюдо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В заключительный день команда Казахстана не смогла завоевать медали. За третье место бились Аруна Жангельдина (до 78 кг) и Нурлыхан Шархан (до 100 кг). Однако свои схватки они проиграли.

Таким образом, в активе казахстанских дзюдоистов три медали. Третьими стали Галия Тынбаева (до 48 килограммов), Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов) и Жанарыс Рахметкали (до 66 килограммов).

23 апреля пройдут командные соревнования.