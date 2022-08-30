30 Августа 2022 13:45

Казахстанские джитсеры стали призерами крупнейшего турнира в Хорватии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские джитсеры Самат Айтпанбет, Казбек Тажибай и Шынгыс Аблюкат завоевали четыре медали на открытом европейском чемпионате AJP Tour Europe Youth - GI, который проходил в хорватском городе Сплит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие команды из более 20 стран мира. Казахстан представляли только три спортсмена из клуба имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. 8-летний Казбек Тажибай занял первое место, а 12-летний Шынгыс Аблюкат и 24-летний Самат Айтпанбет завоевали бронзовые медали. Самат также выступал за испанскую команду в качестве легионера и помог ей получить путевку на мировой чемпионат.

Всего спортсмены взяли четыре медали: одно «золото», одно «серебро» и две «бронзы». Они поздравили казахстанцев с Днем Конституции и посвятили свои победы стране.

Самат Айтпанбет также является тренером клуба имени Сагадата Нурмагамбетова, чемпионом мира по джиу-джитсу и грэпплингу, мастером спорта РК международного класса. На этом чемпионате он должен был выступать в весе до 56 кг, но из-за отсутствия соперников ему пришлось заявиться на категорию выше - до 62 кг.

«На второй день соревнований состоялись командные схватки. Я участвовал как легионер за испанский клуб. Здесь я провел две встречи и в обеих смог одержать досрочные победы, применив болевые приемы. По результатам командного зачета немцы стали победителями, испанская команда, где я выступал, заняла второе место, а хорватской дружине досталась «бронза». Все они получили путевки на мировой чемпионат», - сказал Самат Айтпанбет.

Спортсмены выразили благодарность депутату маслихата Алматинской области и главному тренеру клуба имени Сагадата Нурмагамбетова Нурсултану Орынбасарову, а также спортсменам клуба и родителям маленьких призеров за поддержку.

Казахстанец Самат Айтпанбет в прошлом году выиграл два «золота» на чемпионате мира по джиу-джитсу в Москве.







