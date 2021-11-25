Казахстанские дизайнеры представили необычные коллекции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит крупнейшая в Средней Азии неделя моды казахстанских и зарубежных дизайнеров Kazakhstan fashion week, передает корреспондент МИА «Казинформ».

29-й сезон национальной недели моды стартовал показами в Шымкенте. После алматинской сессии коллекции будут представлены в Нур-Султане. Кроме того, при содействии KFW казахстанские дизайнеры примут участие в неделях моды в Азербайджане, Таджикистане и Дубае.

«Можно сказать, мы встаем на ноги после пандемии, что не может не радовать. Индустрия пострадала, на наших глазах закрылось множество подающих надежды марок. Мы теряли друзей и партнеров. Летом опробовали формат внесезонных показов, и понимаем, что сейчас нужно использовать момент и любой шанс, чтобы вернуться к прежней жизни, развивать бизнес, казахстанскую моду и поддерживать таланты. Конечно, есть ощущение, что мы в самом начале пути, но тем интереснее идти вперед и строить планы», - говорит генеральный продюсер Kazakhstan Fashion Week Саят Досыбаев.

Он добавил, что несмотря ни на что, казахстанские дизайнеры путешествуют и получают новые впечатления.

«В их работе, как и любому художнику, танцору, певцу, нужно, конечно, развивать себя и свое творчество», - отметил он.

В первый день свои коллекции зрителям представили известные дизайнеры Алексей Чжен, Назым Карпыкова, Аида Кауменова, Ерлан Жолдасбек, Улугбек Салиев, Меруерт и Кунаим Шакербаевы.

Открывалось шоу показом от дизайнера Улугбека Салиева. Он представил коллекции весна-лето 2022: «Я вдохновился мегаполисом. Не так давно я переехал в Стамбул, уже второй год пошел, и мне очень нравится ночная жизнь этого города. И я прямо ловил образы стильных девушек, которые посещают дорогие ночные клубы. Классика, в сочетании со спорт-шиком. Поэтому коллекция - о ночной жизни, о красивых роскошных девушках мегаполиса», - сказал он перед показом.

Ерлан Жолдасбек в этот раз обратил внимание на смешение стилей от классики до спорт-шика. Он заявил, что одежда выполнена из комфортных натуральных тканей, таких как кашемир, альпака, шелк.

Дизайнер Алексей Чжен показал женскую, аскетичную и черно-белую коллекцию. Девушки были в мужских костюмах. А уже завтра он представит спорт-кэжуал: пуховики и спортивную одежду для активных и позитивных людей.

Назым Карпыкова свою коллекцию посвятила стильным, красивым, успешным женщинам Казахстана, которыми она и вдохновилась: «Это такой городской casual-стиль. Женщины могут надевать платья из коллекции на коктейльные вечера, в офис на работу. Близко к business-casual. Надеюсь, что понравится», - поделилась она перед показом.

А вот известный дизайнер Аида Кауменова в этот раз удивила зрителей коллекцией «2 в 1».

«Очень модный сейчас андерграудный стиль, тренд, такой некий бомж-style. Образ, которым сейчас вдохновлены многие дизайнеры. Выглядит это как-то по-американски. Но так как мы уже 15 лет обязательно в каждую коллекцию добавляем нашу аутентичность, кусочек нашей культуры, скажем так, запах наших степей, в этой коллекции представлены изделия из ткани, принт которой мы создали специально. Это особенный авторский принт, который выглядит как большое количество винтажных ковров. Конечно же, будут парки, потому что на сегодня это тоже самое актуальное изделие на сезон осень-зима, потому что это изделие имеет капюшон, оно достаточно длинное, чтобы защищать вас от ветра. И, конечно же, стилистически интересные решения будут применяться. К коллекции мы создали особенную музыкальную композицию, где будут звуки природы звуки, степей, звук копыт скачущих лошадей. И подали это очень красиво, тонко. Скажем так, под национальные звуки идут очень современные образы, а под современную музыку, рэп, национальные изделия. Коллекция будет построена на таком контрасте. Так мы применяем наши современные тренды в рамках идентичности и в рамках особенных национальных ценностей», - подчеркнула Аида Кауменова.

Сестры Меруерт и Кунаим Шакербаевы, которые ранее завоевали любовь в Казахстане и Северной Америке в этом сезоне представили две коллекции осень-зима

«Первая – сезонная, вторая – капсульная. Сейчас мы представляем на Kazakhstan Fashion Week в Алматы именно капсульную коллекцию. Она очень интересная по цвету, по фактуре, разные фактуры тканей. И она очень женственная, что немножко не характерно для нашего бренда. Но нам очень понравилось, как девушка становится женственной. И сегодня мы покажем, посмотрим, как отреагируют казахстанские девушки на новые луки, на новую подачу нашего бренда. Самое главное для нас, конечно, это обратная связь, когда наш клиент доволен и тогда хочется творить еще. Мы очень рады, что открылись офлайн-показы, это та невосполнимая энергия, которую получает и дизайнер, и казахстанские девушки, когда это можно увидеть на подиуме, на живых людях. И конечно, нас очень радует, что это все вернулось», - добавила Меруерт Шакербаева.

Главное модное событие страны будет радовать гостей и зрителей своими уникальными коллекциями дизайнеров на протяжении двух дней. В рамках показов Kazakhstan Fashion Week в Алматы пройдет финал Х национального конкурса молодых дизайнеров «New Generation. Open Way 2021» по теме «Осознанное потребление. REgeneration of jeans».