10 суток получили казахстанцы после бытового конфликта в России

Изначально в беспорядках участвовало несколько сотен человек. Сразу же после инцидента было задержано более 30 человек (граждане ряда стран). После проведения первичных следственных действий было отпущено большинство задержанных.

Судебные решения об административном нарушении с арестом на 10 суток были вынесены в отношении ряда лиц, в том числе граждан Казахстана. Ещё трое граждан РК остаются под следствием. Пострадавших или требующих лечения граждан Казахстана не имеется. Всем гражданам Казахстана оказывается необходимая консульско-правовая помощь.



Также проведена встреча непосредственно в вахтовом посёлке, на которой присутствовали представители работников предприятия (рабочие и прорабы участков), правоохранительных органов РФ, компании работодателя и охранного агентства. В конструктивном ключе обсуждена произошедшая ситуация и шаги по недопущению повторения подобных инцидентов в будущем.



В настоящее время ситуация в вахтовом посёлке спокойная. Следственные мероприятия в отношении обеих сторон инцидента продолжаются, по итогам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

Усть-Луга — посёлок, в котором проживают около 15 тыс. человек — вахтовики разных подрядных организаций, участвующие в строительстве одного из крупнейших экспортных портов России.