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    17:09, 27 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанские дети застряли в аэропорту Москвы: комментарий детского омбудсмена

    аэропорт Москвы Шереметьево
    Фото: Марина Лысцева / ТАСС

    Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала ситуацию с казахстанскими детьми, застрявшими в московском аэропорту Шереметьево, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На своей странице в соцсетях она отметила, что связалась с представителями уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации, а также директором лагеря.

    — Дети с родителями и директором сейчас самостоятельно едут в Санкт-Петербург, где они пробудут до 31 августа. В настоящий момент стоит вопрос по билетам на 31 число из Санкт-Петербурга в Москву. Представитель уполномоченного по правам ребенка РФ заверил, что они сделают все возможное, чтобы решить вопрос по обратным билетам, — написала Д. Закиева. 

    Ранее несколько средств массовой информации сообщили, что казахстанские школьники и директор лагеря, отправившиеся из Алматы в Санкт-Петербург на отдых, не смогли вылететь из Москвы на стыковочном рейсе из-за длительного досмотра российских пограничников.

    Теги:
    Дети Пограничники Аэропорт Россия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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