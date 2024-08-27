Казахстанские дети застряли в аэропорту Москвы: комментарий детского омбудсмена

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала ситуацию с казахстанскими детьми, застрявшими в московском аэропорту Шереметьево, передает корреспондент агентства Kazinform.

На своей странице в соцсетях она отметила, что связалась с представителями уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации, а также директором лагеря.

— Дети с родителями и директором сейчас самостоятельно едут в Санкт-Петербург, где они пробудут до 31 августа. В настоящий момент стоит вопрос по билетам на 31 число из Санкт-Петербурга в Москву. Представитель уполномоченного по правам ребенка РФ заверил, что они сделают все возможное, чтобы решить вопрос по обратным билетам, — написала Д. Закиева.

Ранее несколько средств массовой информации сообщили, что казахстанские школьники и директор лагеря, отправившиеся из Алматы в Санкт-Петербург на отдых, не смогли вылететь из Москвы на стыковочном рейсе из-за длительного досмотра российских пограничников.