Казахстанские бойцы ММА проведут масштабные бои на турнире в Китае

В Пекине состоится долгожданный международный турнир Naiza Diamond Fight Night с участием топовых бойцов из Казахстана, Китая и других стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

На турнире казахстанского промоушена будут разыграны сразу три чемпионских пояса лиги. Важнейшей частью этого бойцовского вечера в Пекине станет долгожданная защита пояса китайского чемпиона лиги Naiza Балгына Женисулы, которому будет противостоять амбициозный и опасный файтер из России Валерий Гусаров. Он поднимается в весовой категории, чтобы стать двойным чемпионом лиги.

Также первую защиту титула проведет Али Батрудинов. Кроме того, ожидается ожесточенная битва за вакантный пояс в полусреднем весе.

В Пекине свои бои в Пекине проведут любимец публики Фаниль Рафиков и непобежденный проспект Мухаммад Амантаев.

Ожидается, что на турнир Naiza Diamond Fight Night в Пекине зрителей по всему миру ждут бескомпромиссные противостояния, пиковое напряжение и незабываемые эмоции.

Ранее Асу Алмабаев узнал имя соперника в своем дебютном бою в элитной лиге RAF.