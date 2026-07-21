Асу Алмабаев узнал имя соперника в своем дебютном бою в элитной лиге RAF

В лиге RAF поединки проходят по правилам вольной борьбы, участие принимают известные спортсмены — не только борцы-вольники, но и представители смешанных единоборств из UFC.

Одним из трех представителей Казахстана в лиге RAF является Асу Алмабаев, параллельно выступающий в UFC. 22 августа состоится дебют Асу в RAF. На 22-м по счету турнире борцовской лиги в Кливленде соперником Алмабаева станет 34-летний Джонни Диджулиус. Схватка пройдет в полулегком весе (до 66 кг). Главными событиями турнира RAF 22 станут схватки экс-чемпиона UFC Белала Мухаммада с топом UFC Колби Ковингтоном, а также олимпийского чемпиона-2012 Джордана Барроуза с топом UFC Шоном Брэди.

Отметим, что в американской борцовской лиге RAF (Real American Freestyle) выступают три известных казахстанских спортсмена: Асу Алмабаев, Куат Хамитов и Ризабек Айтмухан.

Добавим, что в рейтинге UFC Асу Алмабаев располагается на пятой строчке табели о рангах наилегчайшего дивизиона промоушна. Также он заработал бонус от UFC за эффектный прием.